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1 час назад

Как возбудиться во время трезвого секса

Lenta.ru

Эротический массаж во время трезвого секса поможет партнерам максимально возбудиться. Об этом в авторской колонке для издания Irish Examiner рассказала эксперт по отношениям Сьюзи Годсон.

Как возбудиться во время трезвого секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За советом к Годсон обратился мужчина, признавшийся, что ранее злоупотреблял алкоголем.

«После отказа от горячительных напитков наша с женой жизнь изменилась к лучшему во всем, кроме секса. Раньше бокал вина помогал нам поднять настроение. Мы и не думали, что настолько зависели от этого», — рассказал он.

Годсон назвала паре несколько способов расслабиться во время трезвого секса и призвала практиковать хотя бы некоторые из них. По ее словам, почувствовать себя лучше перед интимной близостью поможет горячая ванна с пеной и лавандовым маслом.

«Использование масла во время эротического массажа также поможет вам настроиться на нужную волну», — отметила эксперт по отношениям.

Годсон добавила, что регулярные занятия спортом положительно сказываются на интимной жизни. Тренировки заставляют сердце биться быстрее, увеличивают кровоток и вызывают выработку эндорфинов. Люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют более высокую самооценку и, как правило, более выносливы. У мужчин хорошая физическая форма снижает вероятность проблем с эрекцией, а у женщин связана с повышенным сексуальным желанием, возбуждением и удовлетворением, отметила она.

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