Как возбудиться во время трезвого секса

Эротический массаж во время трезвого секса поможет партнерам максимально возбудиться. Об этом в авторской колонке для издания Irish Examiner рассказала эксперт по отношениям Сьюзи Годсон.

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За советом к Годсон обратился мужчина, признавшийся, что ранее злоупотреблял алкоголем.

«После отказа от горячительных напитков наша с женой жизнь изменилась к лучшему во всем, кроме секса. Раньше бокал вина помогал нам поднять настроение. Мы и не думали, что настолько зависели от этого», — рассказал он.

Годсон назвала паре несколько способов расслабиться во время трезвого секса и призвала практиковать хотя бы некоторые из них. По ее словам, почувствовать себя лучше перед интимной близостью поможет горячая ванна с пеной и лавандовым маслом.

«Использование масла во время эротического массажа также поможет вам настроиться на нужную волну», — отметила эксперт по отношениям.