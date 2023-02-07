Почему некоторые люди постоянно ревнуют

Ревность не самое лучшее из человеческих чувств. Обычно она приносит людям больше расстройств, ссор и переживаний, чем любви и удовольствия от отношений.
Те, кто изводят своих половинок ревностью, обычно делают это из-за детских психотравм, недолюбленности в детском возрасте или генетической предрасположенности. Об этом рассказала психолог Ирина Леонова.
«Ревность появляется из-за недостающей веры в себя, так как у верящего в себя на 100% человека нет страха потерять половинку, на которую он рассчитывал, потому что он знает: если что, он сам у себя есть, и он справится со всем и без половинки», — указала психолог.
Эксперт отметила, что если ревнует женщина, то, скорее всего, она боится остаться одна и потерять то, что даёт ей мужчина. Это может быть и эмоциональная, и финансовая зависимость. Просто рядом с ним она чувствует себя защищённой, а сама обеспечить себе безопасность не может.
Впрочем, с ревностью лучше бороться собственными силами или вместе с психологом. Иначе она может довести до печального итога.