Раскрыты неочевидные плюсы секса без обязательств

Несомненными плюсами секса без обязательств является возможность почувствовать себя желанной и, как следствие, повысить самооценку, полагает сексолог Трэйси Кокс. Еще шесть неочевидных преимуществ случайных связей она раскрыла изданию Daily Mail.

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Кокс уверена, что не все отношения должны быть серьезными. Иногда на серьезные отношения нет времени или желания, и это нормально. В этом случае интимная связь на одну ночь может стать прекрасной альтернативой мастурбации. Специалистка назвала ее отличным способом снять напряжение и получить новый опыт, не опасаясь осуждения.

По мнению Кокс, еще один плюс связей без обязательств — отсутствие необходимости притворяться. Если что-то пошло не так, можно просто уйти и попытать счастья в другом месте. При этом, если партнеры подходят друг другу, результат может оказаться очень ярким. Это связано с тем, что эффект новизны и ощущение запретности усиливают эйфорию.

Специалистка посоветовала не забывать, что регулярные интимные контакты полезны для здоровья. Секс помогает снизить стресс, улучшает состояние кожи, способствует выработке гормонов счастья и удовольствия и помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.