Дочь Заворотнюк впервые рассказала о муже: «Скоро будет 8 лет вместе»

Анна Заворотнюк, дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, совсем недавно призналась, что замужем. Девушка решила переехать в Дубай, и на вопросы подписчиков о внезапной причине смены локации ответила, что она связан с бизнесом супруга. А теперь Заворотнюк впервые решила описать своего избранника. «Он замечательный, безумно добрый, искренний и интересный! У нас скоро будет 8 лет вместе», — рассказала Анна. Заворотнюк восхищается не только внутренними качествами любимого, но и внешнего. «Мой идеал в плане фигуры, да и лица тоже. Мой мужчина вылитый Райан Гослинг, как под копирку! Мы когда познакомились, это была моя первая мысль: „Как же они с ним похожи“». Ранее Анна делилась с подписчиками, что познакомилась с будущим мужем в Нью-Йорке — молодые люди вместе учились, и с тех пор длятся их отношения.