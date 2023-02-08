Как различить влюбленность, любовь и страсть

Люди часто путают любовь со страстью и влюбленностью. Психолог Елена Перминова рассказала «ФедералПресс», как различить эти чувства.
«С влюбленности может начинаться любовь, поэтому и происходит путаница. Влюбленность - это период отношений, когда партнеры идеализируют друг друга. И часто «ошибками» называются решения принятые в этот период», – отметила специалист.
По словам Перминовой, любовь – это больше про выбор быть вместе, который партнеры делают принимая все плюсы и минусы друг друга. Тут уже и правда отношения с другой личностью, а не с идеализированным образом.
Психолог подчеркнула, что страсть – это гормоны и хорошо, когда она есть на обоих этих этапах. Людям необходимо время, чтобы узнать друг друга. Напомним, делая предложение, важно не испортить момент, потому что это событие запомнится на всю жизнь.