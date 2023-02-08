Как различить влюбленность, любовь и страсть

Люди часто путают любовь со страстью и влюбленностью. Психолог Елена Перминова рассказала «ФедералПресс», как различить эти чувства.

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«С влюбленности может начинаться любовь, поэтому и происходит путаница. Влюбленность - это период отношений, когда партнеры идеализируют друг друга. И часто «ошибками» называются решения принятые в этот период», – отметила специалист.

По словам Перминовой, любовь – это больше про выбор быть вместе, который партнеры делают принимая все плюсы и минусы друг друга. Тут уже и правда отношения с другой личностью, а не с идеализированным образом.