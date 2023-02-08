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1 час назад

Как различить влюбленность, любовь и страсть

РИА "ФедералПресс"

Люди часто путают любовь со страстью и влюбленностью. Психолог Елена Перминова рассказала «ФедералПресс», как различить эти чувства.

Как различить влюбленность, любовь и страсть
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«С влюбленности может начинаться любовь, поэтому и происходит путаница. Влюбленность - это период отношений, когда партнеры идеализируют друг друга. И часто «ошибками» называются решения принятые в этот период», – отметила специалист.

По словам Перминовой, любовь – это больше про выбор быть вместе, который партнеры делают принимая все плюсы и минусы друг друга. Тут уже и правда отношения с другой личностью, а не с идеализированным образом.

Психолог подчеркнула, что страсть – это гормоны и хорошо, когда она есть на обоих этих этапах. Людям необходимо время, чтобы узнать друг друга. Напомним, делая предложение, важно не испортить момент, потому что это событие запомнится на всю жизнь.

Любовь,Елена Перминова,
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