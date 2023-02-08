5 секретов для успешных отношений на расстоянии

Мы не выбираем тех, в кого влюбляемся, — это происходит само собой. И иногда это люди, которые живут или работают далеко от нас — в другом городе или даже в другой стране.
Тем не менее, отношения на расстоянии вполне могут быть счастливыми — в этом смогли убедиться тысячи пар по всему миру. Чтобы повысить ваши шансы на успех, полезно разработать план действий, которые помогут сохранить вашу связь.
Например, из-за невозможности постоянно быть вместе даже такие мелочи, как совместный ужин или прогулка, приобретают намного большее значение.
Наши советы помогут вам сделать отношения на расстоянии немного проще.
Благодаря современным технологиям вы можете поддерживать связь с любимым целый день: больше не надо полагаться на телефонные звонки или, например, дожидаться ответа на электронное письмо. Мессенджеры — инструмент общения, который оптимально подходит современному ритму жизни, и вы можете пользоваться всеми их преимуществами.
Будьте на связи: просыпаясь, напишите друг другу «Доброе утро», а по вечерам, прощаясь, желайте спокойной ночи, как если бы вы находились рядом. Делитесь моментами своей повседневной жизни: например, увидев на улице собаку, о которой давно мечтала ваша пара, отправьте партнеру фото или вашу общую любимую GIF-ку. Не забывайте и о других форматах: аудио- и видеосообщения отлично разнообразят вашу переписку!
И, конечно, регулярно общайтесь по видеосвязи. Возможность не просто слышать голос, но и видеть лицо собеседника, позволяет максимально точно воссоздать ощущения, которые вы получаете от «живого» общения.
Организовать сеанс видеосвязи можно прямо в социальной сети или мессенджере, где вы общаетесь. Например, в Viber достаточно всего нескольких нажатий. А если захотите заодно пообщаться и с общими друзьями, к видеовызову одновременно может подключиться целая компания и без ограничения по времени звонка!
Кто не любит подарки? Это универсальный способ поднять другому человеку настроение и напомнить о том, что он вам дорог.
Если у вас есть такая возможность, обменяйтесь с любимым посылками, куда вы можете положить что угодно: теплый свитшот, который согреет холодными вечерами, или любимую книгу, которая поможет вам лучше узнать друг друга. Еще проще будет воспользоваться возможностями онлайн-шопинга: вы можете заказывать друг другу на дом доставку чего угодно, от дизайнерских аксессуаров до сладостей и любимых напитков.
Кстати, романтические презенты могут быть и виртуальными. Например, подарите любимому романтический стикерпак, созданный из ваших фото. Создать такие стикеры легко даже без дизайнерских познаний: достаточно выбрать нужные фото, обрезать их и украсить забавными надписями или эффектами. Такая возможность есть в большинстве популярных мессенджеров и социальных сетей.
Когда вас разделяют многие километры, нельзя просто договориться о встрече в любимом ресторане в удобное время. Но это вовсе не значит, что ваши свидания не могут быть интересными. Просто подходите к их планированию творчески!
Есть много способов превратить «реальное» свидание в виртуальное. Вместо того, чтобы идти в кино, устройте совместный просмотр фильма в онлайн-кинотеатре — сегодня во многих сервисах есть функция синхронизации. Вместо настольной игры сыграйте в ее онлайн-версию. И, конечно, не стоит забывать о классике: ужин при свечах может быть вполне романтичным, даже если вы проводите его в видеочате.
Как ни странно, отношения на расстоянии могут помочь людям сблизиться и лучше узнать вторую половинку. Рекомендуйте друг другу книги, фильмы, музыку. Посмотрите любимый сериал вашей «половинки» или его любимого видеоблогера. Чем больше вы узнаете о его интересах, а он — о ваших, тем интереснее вам будет разговаривать.
Наверняка вы не планируете вечно оставаться в отношениях на расстоянии и продумываете совместное будущее. Обсуждайте планы: определите временные рамки, обозначьте конечные цели, пофантазируйте о том, куда отправитесь вместе и как будете проводить время. Это не только поднимет вам настроение, но и поможет лучше понять друг друга. Главное — чтобы у вас обоих была мотивация двигаться в одном направлении.