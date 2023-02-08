5 секретов для успешных отношений на расстоянии

Мы не выбираем тех, в кого влюбляемся, — это происходит само собой. И иногда это люди, которые живут или работают далеко от нас — в другом городе или даже в другой стране.

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Тем не менее, отношения на расстоянии вполне могут быть счастливыми — в этом смогли убедиться тысячи пар по всему миру. Чтобы повысить ваши шансы на успех, полезно разработать план действий, которые помогут сохранить вашу связь.

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Например, из-за невозможности постоянно быть вместе даже такие мелочи, как совместный ужин или прогулка, приобретают намного большее значение.

Наши советы помогут вам сделать отношения на расстоянии немного проще.

Технологии — ваши друзья

Благодаря современным технологиям вы можете поддерживать связь с любимым целый день: больше не надо полагаться на телефонные звонки или, например, дожидаться ответа на электронное письмо. Мессенджеры — инструмент общения, который оптимально подходит современному ритму жизни, и вы можете пользоваться всеми их преимуществами.

Будьте на связи: просыпаясь, напишите друг другу «Доброе утро», а по вечерам, прощаясь, желайте спокойной ночи, как если бы вы находились рядом. Делитесь моментами своей повседневной жизни: например, увидев на улице собаку, о которой давно мечтала ваша пара, отправьте партнеру фото или вашу общую любимую GIF-ку. Не забывайте и о других форматах: аудио- и видеосообщения отлично разнообразят вашу переписку!

И, конечно, регулярно общайтесь по видеосвязи. Возможность не просто слышать голос, но и видеть лицо собеседника, позволяет максимально точно воссоздать ощущения, которые вы получаете от «живого» общения.

Организовать сеанс видеосвязи можно прямо в социальной сети или мессенджере, где вы общаетесь. Например, в Viber достаточно всего нескольких нажатий. А если захотите заодно пообщаться и с общими друзьями, к видеовызову одновременно может подключиться целая компания и без ограничения по времени звонка!

Делайте друг другу приятные подарки

Кто не любит подарки? Это универсальный способ поднять другому человеку настроение и напомнить о том, что он вам дорог.

Если у вас есть такая возможность, обменяйтесь с любимым посылками, куда вы можете положить что угодно: теплый свитшот, который согреет холодными вечерами, или любимую книгу, которая поможет вам лучше узнать друг друга. Еще проще будет воспользоваться возможностями онлайн-шопинга: вы можете заказывать друг другу на дом доставку чего угодно, от дизайнерских аксессуаров до сладостей и любимых напитков.

Кстати, романтические презенты могут быть и виртуальными. Например, подарите любимому романтический стикерпак, созданный из ваших фото. Создать такие стикеры легко даже без дизайнерских познаний: достаточно выбрать нужные фото, обрезать их и украсить забавными надписями или эффектами. Такая возможность есть в большинстве популярных мессенджеров и социальных сетей.

Творчески подходите к планированию свиданий

Когда вас разделяют многие километры, нельзя просто договориться о встрече в любимом ресторане в удобное время. Но это вовсе не значит, что ваши свидания не могут быть интересными. Просто подходите к их планированию творчески!

Есть много способов превратить «реальное» свидание в виртуальное. Вместо того, чтобы идти в кино, устройте совместный просмотр фильма в онлайн-кинотеатре — сегодня во многих сервисах есть функция синхронизации. Вместо настольной игры сыграйте в ее онлайн-версию. И, конечно, не стоит забывать о классике: ужин при свечах может быть вполне романтичным, даже если вы проводите его в видеочате.

Находите общие интересы

Как ни странно, отношения на расстоянии могут помочь людям сблизиться и лучше узнать вторую половинку. Рекомендуйте друг другу книги, фильмы, музыку. Посмотрите любимый сериал вашей «половинки» или его любимого видеоблогера. Чем больше вы узнаете о его интересах, а он — о ваших, тем интереснее вам будет разговаривать.

Планируйте общее будущее