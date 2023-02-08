Лариса Долина отказала фанату, который сделал ей предложение на концерте

Певица Лариса Долина отказала фанату, который сделал ей предложение руки и сердца прямо во время концерта в Сургуте, пишет kp.ru. Певица посетила Сургут с концертной программой "Лучшее", в перерывах между песнями к ней подошел пожилой поклонник и подарил букет цветов. Фанат также преподнес Долиной кольцо и предложил выйти за него замуж, но Долина смутилась и отказала мужчине. В ответ на это пенсионер попросил звезду оставить кольцо себе как знак его восхищения. "Мне надо выдохнуть", - сказала Долина и продолжила выступление. Ранее Долина пригласила Валю Карнавал выступить на ее концерте после конфликта.