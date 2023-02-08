Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
4 минуты назад

Психолог назвала основные признаки неверности партнера

Мослента

Основные признаки неверности партнера в беседе с «Мослентой» назвала психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова.

Психолог назвала основные признаки неверности партнера
Фото: МослентаМослента

«Нельзя назвать универсальные признаки, по которым вы сможете идентифицировать измену партнера. Всегда лучше задавать вопросы и выводить партнера на искренние разговоры. Но есть несколько моделей поведения, которые часто активизируются во время измен», — пояснила специалист.

По словам психолога, среди таких признаков может быть эмоциональное отстранение партнера: человек стремится проводить с вами меньше времени, может даже игнорировать. Либо, наоборот, из-за чувства вины становится более угодливым, резко начинает всячески задабривать и обхаживать партнера, хотя раньше так не делал.

Из-за чувства вины партнер может также занять оборонительную позицию: обвинять вас в недоверии, цепляться к словам, провоцировать скандалы в отношениях, чтобы поскорее завершить их. А некоторые люди после измены закрываются в себе, становятся хмурыми и искренне переживают, что влюбились на стороне, рассказала эксперт.

Ранее психолог Денис Долгов оценил идею сохранения брака «ради детей».

Любовь,Денис Долгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители