Психолог назвала основные признаки неверности партнера

«Нельзя назвать универсальные признаки, по которым вы сможете идентифицировать измену партнера. Всегда лучше задавать вопросы и выводить партнера на искренние разговоры. Но есть несколько моделей поведения, которые часто активизируются во время измен», — пояснила специалист.

По словам психолога, среди таких признаков может быть эмоциональное отстранение партнера: человек стремится проводить с вами меньше времени, может даже игнорировать. Либо, наоборот, из-за чувства вины становится более угодливым, резко начинает всячески задабривать и обхаживать партнера, хотя раньше так не делал.