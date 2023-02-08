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53 минуты назад

Названы самые непристойные сексуальные фантазии

Lenta.ru

Пользователи Reddit назвали сексуальные фантазии, которые считают самыми непристойными и не предназначенными для обсуждения с близкими. Возможные варианты они обсуждали в разделе AskReddit.

Названы самые непристойные сексуальные фантазии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Многие сокровенные мечты касаются неосуществимых сценариев секса с недоступными персонажами — например, знаменитостями или даже собственными клонами.

Несколько мужчин ростом около двух метров признались, что мечтают о мускулистой женщине, которая будет грубо с ними обращаться.

Одна женщина рассказала, что мечтает о том, чтобы незнакомцы занимались с ней сексом через глорихол — так в англоязычной культуре называют отверстие в туалетах, которое мужчины используют для анонимных минетов.

Любовь,
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