Названы самые непристойные сексуальные фантазии

Пользователи Reddit назвали сексуальные фантазии, которые считают самыми непристойными и не предназначенными для обсуждения с близкими. Возможные варианты они обсуждали в разделе AskReddit.
Многие сокровенные мечты касаются неосуществимых сценариев секса с недоступными персонажами — например, знаменитостями или даже собственными клонами.
Несколько мужчин ростом около двух метров признались, что мечтают о мускулистой женщине, которая будет грубо с ними обращаться.
Одна женщина рассказала, что мечтает о том, чтобы незнакомцы занимались с ней сексом через глорихол — так в англоязычной культуре называют отверстие в туалетах, которое мужчины используют для анонимных минетов.