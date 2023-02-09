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27 минут назад

Что делать, если отношения внезапно превратились в дружбу

WomanHit.ruиещё 1

Случается так, что даже самые близкие отношения постепенно теряют романтическое зерно, некогда влюбленные люди остаются близкими, но все же не романтическими партнерами. Что делать, если вы чувствуете, что отношения все больше становятся дружескими? Мы попросили психолога дать несколько лайфхаков.

Что делать, если отношения внезапно превратились в дружбу
Фото: WomanHit.ru - МКWomanHit.ru - МК

Флиртуйте

Флирт — неотъемлемая часть любых романтических отношений. Даже если вы состоите в браке, флирт не должен пропадать. С его помощью можно заставить человека испытывать сильные эмоции, а потерять интерес к человеку, который пробуждает в нас острые чувства, очень сложно. Постарайтесь быть менее формальными в общении друг с другом, даже в случае, если уже ведете совместный быт. Нет, вы не будете выглядеть глупо, ваш партнер оценит ваш подход и с удовольствием включится в игру.

Вы не соседи

Этот совет больше касается пар, которые успели съехаться. Постепенно совместное ведение быта превращает даже самых романтичных натур в практиков. Для отношений это разрушительный путь. Не забывайте, что как бы много вопросов вам не приходилось решать, вы в первую очередь влюбленные люди, в чьих отношениях преобладает романтическая связь. Постарайтесь выделять некоторое время, чтобы напомнить об этом своему партнеру с помощью совместных выходов в свет, ведь время наедине вам обоим необходимо.

Не перекладывайте все свои проблемы на партнера

У каждого из нас есть потребность высказаться, вторая половинка, чаще всего, попадает в категорию людей, на которую ложится груз проблем любимого человека. Однако психологи рекомендуют все же дозировать информацию, которую вы планируете вылить на своего любимого человека. Некоторые аспекты своей жизни все же лучше обсуждать со своими друзьями или родственниками, особенно это касается жалоб. Согласитесь, жалобы не способствуют нагреву чувств. Постарайтесь заряжать свои отношения в основном позитивом.

Любовь,
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