5 признаков, что у ваших отношений нет будущего

Когда стоит задуматься, стоит ли оставаться в паре.
Иногда нас может затянуть в такой водоворот чувств, что выбраться из него не представляется возможным. Далеко не каждые отношения способны помочь нам личностно вырасти, важно вовремя понять, когда настал момент отпустить партнера и двигаться вперед. Мы собрали признаки того, что ваши отношения с огромной вероятностью не приведут ни к чему хорошему.
Как правило, мы вступаем в отношения, ожидая только положительных эмоций. Естественно, в жизни все не так просто, и в паре придется переживать не только хорошие моменты, но и решать проблемы. Трудности начинаются там, где оба партнера начинают испытывать больше негативных эмоций, чем положительных. В этой ситуации есть смысл переосмыслить свои отношения и понять, в чем причина бесконечной черной полосы в отношениях, если не получается, не бойтесь получить консультацию специалиста.
Часто такое обожание человека встречается на начальных этапах отношений. Вы еще не слишком хорошо знакомы, переполненны гормонами и готовы горы свернуть ради этого человека. Но со временем эйфория уходит, сознание проясняется и вы видите перед собой реального человека со своими недостатками. При этом вы уже успели привязаться к партнеру и выйти из отношений не так-то просто. Не допускайте того, чтобы эмоции брали вас под контроль, как бы вам не нравился этот человек.
Одна из основ долгих и крепких отношений — доверие. В тот момент, когда вы начинаете сомневаться в честности любимого, отношения уже дали трещину. Со временем начинаются конфликты, выражение претензий друг к другу, что в конечном итоге приводит к разрыву. Доверие необходимо как вам, так и вашему партнеру. Существует ли оно в вашей паре?
Отношения не могут существовать на основе эмоциональных и материальных вложений только одной стороны. Нередко можно обнаружить, что все решения в паре принимаются только в пользу одной из сторон. В отношениях двух людей должно существовать такое понятие, как компромисс. А вот слов и фраз «должен(на)», «тебе стоит извиниться» и т. п. В адекватной паре не может быть принуждения и постоянного чувства вины у кого-то из партнеров. Если вы чувствуете что-то подобное, скорее всего, вы имеете дело с манипулятором.
Как мы уже говорили, отношения должны помогать вам расти как личности, а партнер становится тем человеком, который поддерживает вас в любой ситуации. Нет ничего хуже, чем потерять себя под давлением самого близкого человека. Допустим, у вас есть крутое увлечение, но ваш новый партнер просто не принимает ваше хобби, пытаясь вас унизить. Худшее, что вы можете сделать, — согласиться с его мнением и отказаться от себя. Со временем эти отношения затянут вас в невероятно опасное психологическое болото и без помощи специалиста поправить самооценку у вас уже не получится.