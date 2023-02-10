5 признаков, что у ваших отношений нет будущего

Когда стоит задуматься, стоит ли оставаться в паре.

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Иногда нас может затянуть в такой водоворот чувств, что выбраться из него не представляется возможным. Далеко не каждые отношения способны помочь нам личностно вырасти, важно вовремя понять, когда настал момент отпустить партнера и двигаться вперед. Мы собрали признаки того, что ваши отношения с огромной вероятностью не приведут ни к чему хорошему.

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Ни вы, ни партнер не получаете удовлетворения друг от друга

Как правило, мы вступаем в отношения, ожидая только положительных эмоций. Естественно, в жизни все не так просто, и в паре придется переживать не только хорошие моменты, но и решать проблемы. Трудности начинаются там, где оба партнера начинают испытывать больше негативных эмоций, чем положительных. В этой ситуации есть смысл переосмыслить свои отношения и понять, в чем причина бесконечной черной полосы в отношениях, если не получается, не бойтесь получить консультацию специалиста.

Вы без ума от партнера и не видите жизни без него

Часто такое обожание человека встречается на начальных этапах отношений. Вы еще не слишком хорошо знакомы, переполненны гормонами и готовы горы свернуть ради этого человека. Но со временем эйфория уходит, сознание проясняется и вы видите перед собой реального человека со своими недостатками. При этом вы уже успели привязаться к партнеру и выйти из отношений не так-то просто. Не допускайте того, чтобы эмоции брали вас под контроль, как бы вам не нравился этот человек.

Вы не доверяете партнеру

Одна из основ долгих и крепких отношений — доверие. В тот момент, когда вы начинаете сомневаться в честности любимого, отношения уже дали трещину. Со временем начинаются конфликты, выражение претензий друг к другу, что в конечном итоге приводит к разрыву. Доверие необходимо как вам, так и вашему партнеру. Существует ли оно в вашей паре?

Вы постоянно извиняетесь

Отношения не могут существовать на основе эмоциональных и материальных вложений только одной стороны. Нередко можно обнаружить, что все решения в паре принимаются только в пользу одной из сторон. В отношениях двух людей должно существовать такое понятие, как компромисс. А вот слов и фраз «должен(на)», «тебе стоит извиниться» и т. п. В адекватной паре не может быть принуждения и постоянного чувства вины у кого-то из партнеров. Если вы чувствуете что-то подобное, скорее всего, вы имеете дело с манипулятором.

Вы становитесь худшей версией себя