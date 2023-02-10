Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+17° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
4 часа назад

Парень полюбил смотреть на секс своей девушки с другими мужчинами

Lenta.ru

Если извращенные сексуальные фантазии человека идут вразрез с предпочтениями его партнера, этому необходимо противостоять, считают клинический психолог Ангарад Рудкин и автор книг о сексе Джеймс Макконнаки. В статье для Metro они дали совет девушке, чей парень принуждает ее к сексу с посторонними.

Парень полюбил смотреть на секс своей девушки с другими мужчинами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка пожаловалась им на своего парня, полюбившего смотреть, как она занимается сексом с другими мужчинами. Для поиска секс-партнеров пара отправляется в бары подальше от своего дома. «К ровесникам он меня жутко ревнует, поэтому я должна отдаваться только 50-60-летним мужчинам, — рассказала она. — Не поймите меня неправильно, мне это нравится. При этом понятно, что это не совсем нормальное поведение. И я уверена, что друзья и семья будут в шоке, если о таком узнают».

Рудкин отметил, что его больше волнует не то, почему парень себя так ведет, а то, почему девушка соглашается исполнять его прихоти. «Похоже, вы соглашаетесь на секс со зрелыми мужчинами только ради удовольствия вашего партнера. Если вы действительно этого хотите, то в сексе по обоюдному согласию между взрослыми людьми нет ничего плохого. Однако не стоит соглашаться на все только из-за страха потерять парня», — объяснил психолог.

Макконаки добавил, что отношения в паре производят тревожное впечатление, так как партнер ставит девушку в рискованное положение.

Рудкин предположил, что у девушки с подобным поведением могли быть детские травмы. «Может быть, вас воспитали, убеждая, что ваши потребности не важны?» — спросил он.

«Не спрашивайте: "Почему он такой?" Спросите себя: "Почему я такая?" Ответив на этот вопрос, вы узнаете, что делать дальше», — резюмировал МакКонаки.

Ранее Ангарад Рудкин объяснил причину сексуального влечения к женщинам-доминатрикс. Он рассказал, что тяга к властным женщинам характерна для мужчин с детской травмой.

Любовь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители