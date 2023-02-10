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3 часа назад

Перечислены самые нелюбимые этапы секса

Lenta.ru

Пользователи форума Reddit признались, что им не нравятся ни внезапные судороги во время секса, ни соблюдение гигиены после его завершения. Свои пристрастия они перечислили в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Перечислены самые нелюбимые этапы секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Многие комментаторы не хотят после интима мыться или вытираться. Необходимость идти в ванную они сочли самым нелюбимым этапом секса.

Много лайков собрал и комментарий о судорогах, застигающих в самый ответственный момент.

Немало комментариев посвящены неумелым действиям партнеров, повторяющимся раз от раза.

Ранее на Reddit пользователи назвали неопровержимые доказательства неверности. Чаще всего измену, по их словам, выдает изменившееся отношение к телефону: с неожиданных номеров начинают приходить неожиданные сообщения, а сам мобильный аппарат оказывается спрятан.

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