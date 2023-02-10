Перечислены самые нелюбимые этапы секса

Пользователи форума Reddit признались, что им не нравятся ни внезапные судороги во время секса, ни соблюдение гигиены после его завершения. Свои пристрастия они перечислили в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Многие комментаторы не хотят после интима мыться или вытираться. Необходимость идти в ванную они сочли самым нелюбимым этапом секса.

Много лайков собрал и комментарий о судорогах, застигающих в самый ответственный момент.

Немало комментариев посвящены неумелым действиям партнеров, повторяющимся раз от раза.