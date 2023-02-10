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1 час назад

Названы лучшие оригинальные позы для секса

Позы «тачка» и «крендель» помогут разнообразить интимную жизнь, уверяет секс-гуру Кейт Молл. Лучшие оригинальные позиции для развлечений в спальне она назвала изданию Red.

Названы лучшие оригинальные позы для секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Обратная наездница»

«Это то же самое, что и поза наездницы, но находящаяся сверху женщина разворачивается в сторону ног мужчины и использует ноги партнера для поддержки», — рассказала Молл. По ее словам, «обратная наездница» отлично подходит для секса без проникновения, так как мужчина может протянуть руку и ласкать женщину.

«69»

Те, кто раньше не практиковал эту позу, могут легко догадаться о ее сути по названию, считает секс-гуру. «Любовники располагаются так, чтобы рот каждого находился рядом с гениталиями другого, — объяснила Молл. — Один партнер лежит на спине, а другой находится над ним». Она добавила, что не стоит переживать, если эта поза для одновременных оральных ласк не понравится. По ее словам, существует много других позиций, чтобы насладиться друг другом.

«Волшебная гора»

Взаимная мастурбация — это недооцененный способ разжечь искру в партнере и узнать симпатии и антипатии друг друга в сексе, отметила Молл. Поза «Волшебная гора» требует повернуться лицом друг к другу, не касаясь партнера.

«Тачка»

Такая поза подойдет только женщинам с сильными руками, предупредила Молл. В этом случае она сможет удержаться на руках, пока партнер держит ее ноги на весу и проникает сзади. Тем, кто уверен в своих силах, секс-гуру советует опираться на колени.

«Крендель»

Поза для секса «крендель» сочетает в себе интимность миссионерской позы и необузданную сексуальную энергию, продолжила рассказ Молл. Для этой позы женщине нужно лечь на бок, а мужчине — расположиться сзади. Затем партнерше нужно поднять ногу вверх. «Преимущества этой сексуальной позы — в зрительном контакте и возможности мужчине целовать партнершу в разные части тела», — резюмировала секс-гуру.

Ранее эксперт по отношениям Сьюзи Годсон назвала способы возбудиться во время трезвого секса. Она посоветовала делать друг другу эротический массаж с маслом.

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