Как восстановить отношения после предательства

Проблема восстановления доверия в отношениях после предательства, некрасивых поступков и разочарования от неоправданных надежд – одна из центральных в семейной терапии. Что делать в подобных случаях, расскажет психолог со специализацией по семейной терапии, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Нож в спину

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Ольге 39 лет, она учитель начальных классов. Все началось пять лет назад, когда она заметила, как муж стал общаться в чате с новыми людьми. Он уделял этому досугу все больше внимания, а затем вовсе начал выставлять скриншоты переписок с женой и обсуждать ее поведение. При этом наши герои живут в маленьком городе, где все друг друга знают если не лично, то через знакомых. Естественно, Ольге пришлось прожить гамму сложных эмоций: стыд, ревность, страх позора, негодование, чувства унижения и предательства.

Фактически, муж создал коалицию против собственной второй половинки, объединившись сначала с групповым чатом, а затем перейдя в личную переписку с женщинами, которые начали его жалеть. По классическому треугольнику Карпмана, который описывает взаимодействия между людьми, он встал на позицию жертвы, Ольга была представлена окружающим как агрессор, а сердобольные дамы выступили в роли онлайн-спасателей. Нас с детства учили помогать слабым, и этот навык заложен на уровне автоматизма: особенно ярко он срабатывает у женщин, так как подкреплен в виде материнского инстинкта.

Говоря прямо, мужчина взял на себя роль беспомощного ребенка. Критическое мышление в данном случае не работает: включается мощный ролевой образ поведения, с понятными правилами игры и ощущением, что спасатель всемогущ.

Просьбы в духе "спаси меня" можно услышать каждый день. И если откликаться без обдумывания границ ситуации и разделения зон ответственности, то есть риск оказаться в созависимой позиции. В которой рано или поздно придется занять одну из ролей: спасателя, агрессора или жертвы.

Важно это знать и понимать: женщины могут простить многое, но некоторые вещи воспринимаются ими как предательство. И здесь муж Ольги переступил красную линию. Он вылил на супругу общественную агрессию, и даже не понял, что сделал не так. Доверие в паре сломалось.

Ломать не строить

Доверие – это субьективная уверенность в благожелательном отношении и верности партнера. Мы ждем, что наши чувства, ценности, личные секреты и истории будут сохранены и даже приумножены. Так бывает с эмоциями: когда делишь любовь с другим, ответное чувство поможет сердцу засиять, как звезда. Но если доверие будет нарушено, мир станет мрачным. Возникнет ощущение, будто в сердце попал гниющий шип розы.

Формирование доверия требует совместного опыта преодоления сложных ситуаций. Например, вы переживаете стресс на работе, но знаете, что дома вам помогут не упасть духом. Это первый шаг к осознанию, что партнеру можно доверять.

В ситуации Ольги шаг к формированию этого чувства – попытки мужа решить проблему вместе с ней, а не обсуждать супругу публично. Также с его стороны было бы правильно извиниться за включение онлайн-сообщества города в их конфликт.

Но теперь проблема зашла слишком далеко, и без психологов ее не решить. В начале отношений подобные ситуации пережить намного проще. Нужно лишь научиться симпатизировать друг другу и быть внимательными и в горе, и радости.

Заблуждения в доверии

От клиентов я слышала фразы в духе: "Я не знаю человека, но сразу даю ему кредит доверия, а потом разочаровываюсь". Или вот такое: "Я предлагаю жене начать с чистого листа, а она не может и погружается в обиды".

Корни таких идей растут из житейских мудростей о том, что надо уметь прощать, "на обиженных воду возят", "милые бранятся – только тешатся". Все эти присказки имели смысл в конце прошлого века, когда люди меньше обращали внимание на свое состояние. Уже не те времена, где отношения у женщин строились по принципу "вышла замуж – терпи", а мужчин часто приходилось разыскивать в компании друзей в гаражах.

Жизнь стала настолько динамичной, что свыкаться с плохим отношением стало непозволительной роскошью. Люди хотят теплых близких отношений, потому что поняли – это возможно. И что нарушив доверие, это уже не забыть. С подобной проблемой необходимо работать и целенаправленно восстанавливать спокойствие в семье.

Как это сделать?

Заметить не только свои чувства, но и состояние близкого человека. Муж был зол на Ольгу, поэтому выложил личную информацию на всеобщее обозрение. Дальновидностью и бережностью к себе и супруге здесь даже не пахнет. Мужчина бесстрашно проигнорировал стыд, погрузился в эгоистичное чувство правоты, полное слепого всемогущества. И в этот момент ему было хорошо, потому что прилив негативных эмоций переживается на телесном уровне как что-то приятное.

По такому же принципу люди залипают в лентах, читая жуткие новости, – в этом есть некоторое удовольствие. Что при этом было с Ольгой, ее муж даже и не думал. А ей было несладко.

Необходимо восстановить контакт и интерес к прояснению того, что произошло. Понимание, что человек сделал что-то не так, по ощущениям похоже на сдавливание. Одновременно проявляется раздражение и страх. Это значит, пришло ощущение стыда.

Так как был разыгран треугольник Карпмана, мы легко можем сравнить эти чувства с тем, как распознает себя алкоголик в страшном похмелье. Понимание, что сделал что-то не так, есть, а желания взять ответственность за свой поступок – нет.

Легкий способ преодолеть ситуацию – притвориться больным, ущербным или просто переждать. В лучшем случае, фальшиво извиниться или вовсе огрызнуться: "Ты сама виновата". Если второй партнер включится в эту игру, то никакого толка не будет. Важно не поддаваться на провокации, а спрашивать причины, отчего взрослый мужчина пошел жаловаться на Ольгу в чате. В данном случае ее муж отыграл отношения со своей мамой и опустился на позицию ребенка. Это важно для нашего с вами понимания.

Необходимо понять, а нужны ли такие отношения в принципе. Мы разобрались, что у истории Ольги нет быстрого решения, и в ней нужно разбираться вместе со специалистами. Ведь в процессе придется перестраивать поведение каждого.

Если бы ситуация не вышла на публичную арену, муж и жена решали все внутри семьи. Когда добавился элемент публичной порки, ситуация вышла за границы допустимого. Поэтому паре нужно решить, хотят ли они быть вместе. Если да, то переходим к следующему шагу. Если нет – это тоже решение, важно его принять и пережить.

Нужны четкие правила. В каждой семье существуют традиции и границы дозволенного. Важно обозначить четкие правила, доработанные вместе со специалистом. Например: "Когда я зол на партнера, не нужно привлекать общественность к его перевоспитанию. Если совсем сложно, лучше обратиться к психологу". Или же: "Мы не пишем друг другу гадости в мессенджере. Если же хочется, то сначала на бумаге ручкой. Затем это перечитать и перевести в уважительную форму".

Введение правил всегда требует времени и сил, так как подвергается саботажу и обесцениванию – поэтому так важен пункт 3. В случае неудач при попытке выстроить уважительное обращение, необходимо возвращаться к вопросу, действительно ли нужно восстанавливать отношения. Ведь срыв договоренностей – это еще один пункт в копилку разрушенного доверия.

Доверие легко потерять, восстановить сложно. Многие пытаются сделать вид, будто ничего не произошло, и пытаются жить дальше. На самом деле, это как ходить в разорванном платье и делать вид, что оно целое.

Только себя не обманешь, поэтому в голове возникают мысли в духе: "Чем я плоха, за что так со мной?" Они разрушают человека изнутри, что отражается даже на его лице появлением мимических морщин и сжатых напряженных губ.

Поэтому важная часть реабилитации доверия – это разговоры о том, что произошло. Причем до той поры, пока они не иссякнут. Естественно, превращать это в шантаж и манипуляцию нельзя. Баланс, как говорить о проблеме правильно, каждый раз необходимо подбирать индивидуально, с учетом устойчивости нервной системы и сложности ситуации.