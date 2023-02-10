Стоматолог призвал чаще страстно целоваться

Страстные поцелуи помогают сохранить зубы и десны здоровыми, уверяет стоматолог Алан Карр. В интервью изданию The Sun он призвал чаще целоваться.

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«Поцелуи, особенно страстные, способствуют выработке слюны. Она сохраняет рот, зубы и десны здоровыми», — рассказал врач. Он назвал справедливым замечание, что во время поцелуев люди обмениваются бактериями. Однако, по его словам, это не всегда плохо.

"Некоторые микроорганизмы в слюне могут уменьшить рост бактерий, вызывающих молочницу полости рта, или некоторых стрептококковых бактерий, провоцирующих развитие кариеса"

Карр добавил, что поцелуи также помогают укрепить иммунную систему, а воздействие здоровых бактерий усиливает устойчивость организма к инфекциям.

80 процентов бактерий во рту одинаковы у всех людей

Стоматолог Карр предупредил, что с поцелуями нужно повременить, если у одного из партнеров есть герпес во рту или на губах. Также поцелуи противопоказаны, если человек не соблюдает гигиену полости рта.