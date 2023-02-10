Выяснилось, как меняется либидо у мужчин и женщин с возрастом

Психологи из Университета Мельбурна установили, как меняется мужское и женское сексуальное желание с течением времени. Результаты работы авторов опубликовано в журнале Archives of Sexual Behavior.
Результаты трех экспериментов показали, что в долгосрочной перспективе сексуальное желание женщин было значительно более изменчивым, чем у мужчин. В краткосрочной перспективе не было никаких половых различий, при этом у обоих полов наблюдались большие колебания в их сексуальном влечении.
"Это открытие противоречит предположению, что мужчины испытывают стабильное сексуальное желание на протяжении долгого периода. Мы также обнаружили, что женское желание негативно связано с усталостью и гневом", – отметили авторы.
В первой части исследования использовались данные 13-летнего исследования почти 2 тыс. человек. Данные содержали информацию о родах, менопаузе, сексуальном влечении, отношении к партнеру и т.д.
Во второй приняли участие 112 пар, которые на протяжении шести дней в одно и то же время проходили короткие опросы о сексуальном желании и состоянии в целом. Третья часть была сосредоточена на общем сексуальном желании, а не тяге к конкретному партнеру. В ней приняли участие 255 человек, которые должны были оценить свое сексуальное желание, а также чувство усталости и стресса.