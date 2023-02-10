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30 минут назад

Психологи установили, как меняется мужское и женское сексуальное желание с течением времени

Газета.Ru

Психологи из Университета Мельбурна установили, как меняется мужское и женское сексуальное желание с течением времени. Результаты работы авторов опубликовано в журнале Archives of Sexual Behavior.

Выяснилось, как меняется либидо у мужчин и женщин с возрастом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Результаты трех экспериментов показали, что в долгосрочной перспективе сексуальное желание женщин было значительно более изменчивым, чем у мужчин. В краткосрочной перспективе не было никаких половых различий, при этом у обоих полов наблюдались большие колебания в их сексуальном влечении.

"Это открытие противоречит предположению, что мужчины испытывают стабильное сексуальное желание на протяжении долгого периода. Мы также обнаружили, что женское желание негативно связано с усталостью и гневом", – отметили авторы.

В первой части исследования использовались данные 13-летнего исследования почти 2 тыс. человек. Данные содержали информацию о родах, менопаузе, сексуальном влечении, отношении к партнеру и т.д.

Во второй приняли участие 112 пар, которые на протяжении шести дней в одно и то же время проходили короткие опросы о сексуальном желании и состоянии в целом. Третья часть была сосредоточена на общем сексуальном желании, а не тяге к конкретному партнеру. В ней приняли участие 255 человек, которые должны были оценить свое сексуальное желание, а также чувство усталости и стресса.

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