Топ-10 необычных подарков для ваших защитников

На 23 февраля вам хочется порадовать своих близких, но уже сломали голову в поисках подарков папе, брату или парню?

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Полина Дубкова собрала для нас топ-10 необычных презентов настоящим мужчинам.

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1. Чесалка (мурашка) для головы. Мой жених был счастлив, когда я подарила ему эту забавную штуку. С ее помощью можно сделать приятный массаж, который расслабит после длинного рабочего дня. Мой, например, теперь каждый вечер просит сделать ему массаж этой чесалкой.

2. Ночник. Если человек, которому вы выбираете подарок, любит почитать перед сном, этот подарок станет просто палочкой-выручалочкой для него!

3. Набор из любимых вкусняшек. Мой папа, например, просто обожает нутеллу, и однажды мы с мамой подарили ему целую корзину этой восхитительной шоколадной пасты. Он был счастлив! А что любит ваш папа/брат/парень? Соберите ему бокс из любимых сладостей.

4. Футболка для дома с шутливой надписью, например «босс», «Директор семьи» или «Суетолог». Либо с прозвищем, которое закрепилось за вашим мужчиной. Каждый раз, видя его в этой футболке, у вас обоих будет подниматься настроение!

5. Мужской набор по уходу за собой. Не все мальчики сами себе купят такой подарок, но многим он может понравиться. Например, гель для душа, умывалку, шампунь и бальзам для волос, средство для укладки — все, на что у вас хватит фантазии!

6. Небольшой термос в машину. Такой подарок придется по душе тем, кто любит горячие напитки и часто стоит в пробках. Зимой этот подарок и вовсе окажется как нельзя кстати — буквально согреете теплом своего близкого человека на расстоянии!

7. Подарите впечатления, например, полет на воздушном шаре, конную прогулку, урок скалолазания или что-то в этом роде. Такое точно запомнится на всю жизнь!

8. Распечатайте смешные фотки вашего мужчины, придумайте забавные подписи и объедините все в самодельный альбом. Главное, чтобы получилось мило, аккуратно и от всего сердца!

9. Подарите мерч любимого фильма. Например, шарф из Гарри Поттер или молот Тора. Этот подарок точно нельзя назвать банальным.