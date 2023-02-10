Мужчина сделал предложение с оркестром девушке и получил отказ

Житель Парагвая нанял музыкантов, чтобы торжественно сделать девушке предложение, и получил отказ. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Уолтер Энрике семь лет был одинок и решил сделать предложение новой приятельнице, в которую он влюбился, хотя они были знакомы всего месяц. Мужчина нанял певца Жозе Виеру и признался ему, что спустя долгое время снова готов открыть свое сердце девушке, которая ему очень нравится. Виера согласился присоединиться к другим музыкантам — Марчело Габриэлю и Солу Колдасу во время прогулки на берегу реки Парагвай в городе Асунсьон.

На записи, которая стала вирусной в соцсетях, видно, как Энрике стоит рядом с девушкой, пока она снимает на телефон выступление оркестра. Когда музыканты заканчивают исполнять серенаду, появляется группа незнакомцев с плакатами:

«Хочешь быть моей девушкой?»

Энрике держит букет подсолнухов в надежде на счастливые отношения, но женщина отвечает: «Я не знаю».

Немного подумав, она отвечает: «Нет», — обнимает Энрике и уходит. Мужчина признался очевидцам, что не знает, почему ему отказали.

Запись набрала более 830 тысяч просмотров в TikTok. Пользователи встали на защиту женщины, которая отвергла Энрике.

«Она вела себя искренне и предпочла не жить во лжи», — написал один из них. Другой пользователь отметил, что месяц — это слишком короткий срок. «Хотя мы никогда не знаем человека на все сто, отказ мне кажется логичным», — пояснил он.

Один из пользователей высказал сочувствие к Энрике, который так долго искал свою любовь и получил отказ на глазах у толпы незнакомцев.

«Ему потребовалось семь лет, чтобы открыть свое сердце новому человеку, и ему снова причинили боль», — написал он.