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3 часа назад

"Свекровь на коленях умоляла выгнать меня": россиянки рассказали о самых абсурдных случаях со свекровями

Диана Товсепова

Каждый из нас хоть раз в жизни слышал анекдот про тещу или свекровь. Почему в русской культуре так много юмора на эту тему? Скорее всего, дело в том, что хорошие отношения между возлюбленными детей и их родителями выстроить, действительно, не просто. Именно поэтому совсем не многие семьи могут похвастаться идеальным взаимопониманием. Чаще всего конфликты, кажется, возникают между свекровью и невесткой.

"На коленях умоляла выгнать меня": самые абсурдные случаи со свекровями
Фото: Кадр из фильма "Если свекровь - монстр"Кадр из фильма "Если свекровь - монстр"

Россиянки рассказали на популярном форуме в соцсетях о самых ярких историях, связанных с матерями их мужей. "Рамблер" выбрал наиболее абсурдные, смешные и животрепещущие из них.

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Многие истории связаны с общением с внуками:

"Когда я родила, к нам приехала свекровь, привезла свой халат и сказала, что будет приезжать часто, водиться с внуком, все дела. Халат пролежал год, она больше не приезжала...";

"Свекруха посоветовала скатать комочек из меда и убрать пушок на спине моему новорожденному сыну, потому что этот пушок щекочет спинку и мешает ребенку спать. Я сказала, то есть вы хотите сделать моему ребенку депиляцию? С тех пор она меня возненавидела...";

"Мы погубили здоровье ребенку, так как он в 10 месяцев не знает что такое горшок и не ходит туда сам. Это она вычитала в газете, все бережно вырезала и мне привезла эту газетку";

"Бесит. Свекровь с герпесом на губе лезет целоваться в губы к детям. Может с соплями и температурой приехать в гости к грудному ребенку...".

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Кто-то просто не понимает логику в поведении своих свекровей:

"Будущая свекровь подарила мне здоровенный золотой крестик, а я мусульманка и она знала";

"Одна из моих бывших свекровей приехала к нам через пару недель после того, как я родила. Предъявила мне претензию, что я ей неискренне улыбаюсь и вообще замученная, наделала фото с внуком, выложила в фейсбук и уехала. Опаздывала на маникюр и в Большой театр. Больше я ее не видела. Она удаленно меня подтравливала. Собственно, закончилось разводом...";

"Вытащила мое белье леопардового окраса из чемодана, и сказала, что такое носят падшие женщины";

"Когда мы с мужем приезжаем в гости к свекрови, спим, и она среди ночи может встать и укрыть его одеялом, а то я видите ли отбираю и сыночка замерзнет";

"Когда я сделала первую татуировку, моя свекровь увидела и сказала: «Я смотрю у тебя времени много свободного, лучше б полы помыла!»".

Конечно, многие истории были связаны с тем, что матерей не устраивали девушки, которых их сыновья выбрали себе в спутницы. Здесь в ход идет все - лишь бы сын передумал и бросил неугодную пассию:

"Говорила, что я приворожила ее сына, что я колдунья такая. Поэтому он на меня повелся...";

"Бывшая свекровь бегала с моей фотографией по бабкам и думала, что я деточку ее приворожила (нет). Он кстати после этого употреблять сильно начал. Теперь они живут вместе...";

"Мама бывшего искала и скидывала ему невест, зная что он живет со мной и делал мне предложение";

"Моя свекровь на коленях умоляла выгнать меня, увезти меня обратно туда, где взял!".

*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.

Любовь,
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