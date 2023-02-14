"На коленях умоляла выгнать меня": самые абсурдные случаи со свекровями

Каждый из нас хоть раз в жизни слышал анекдот про тещу или свекровь. Почему в русской культуре так много юмора на эту тему? Скорее всего, дело в том, что хорошие отношения между возлюбленными детей и их родителями выстроить, действительно, не просто. Именно поэтому совсем не многие семьи могут похвастаться идеальным взаимопониманием. Чаще всего конфликты, кажется, возникают между свекровью и невесткой.