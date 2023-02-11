Почему мужчин раздражают поздравления с Днем святого Валентина

Специалист объяснила, что мужчины в любви не терпят давления и хотят проявлять инициативу. В День влюбленных альтернатив нет: на сильный пол давят со стороны общества и медиа.

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«Они вынуждены говорить о любви не от эмоционального порыва, а из-под палки, что им не нравится», рассказал психолог «Газете.ru».

Руснак рассказала, что большее недовольно появляется, когда возлюбленная поздравляет мужчину, а он не хочет, но ему высказывают недовольство.