Как женщинам выстроить серьезные отношения с мужчиной

Женщины в России привлекают внимание, но часто жалуются на отсутствие второй половинки. Психолог Наталья Толстая рассказала «ФедералПресс», как дамам выстроить серьезные отношения с противоположным полом.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Красота – средство достижения целей

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Психолог отмечает, что часто обладательницы сногсшибательной внешности не понимают, что неотразимость не цель, а средство достижения целей. Девушки трепетно ухаживают за привлекательностью, но не занимаются саморазвитием и не повышают интеллект, мудрость, нежность, хозяйственность. В этом случае дамы создают несерьезное впечатление и отношение к ним у мужчин соответствующее.

Мужчины опасаются конкуренции

Красавицы, обладающие глубоким внутренним миром, могут вызвать у противоположного пола чувство неуверенности. Некоторые мужчины начинают с удвоенной силой строить своих дам, пытаясь посадить дома. Женщины, сопротивляясь изоляции, доводят ситуацию до скандалов.

«Уходят из отношений дамы чаще, ведь уверены, что одни не останутся», – подчеркивает психолог.

Высокомерие

Еще один фактор, который может оттолкнуть джентльменов. Толстая отмечает, что красота нередко бывает холодной и высокомерной.

«Даже легкие в общении хохотушки замечают, что со стороны смотрят, восхищаются, а вступать в долгосрочные отношения не торопятся из страха недосягаемости и высокой растраты денег и энергии», – подчеркивает психолог.

Неуверенные в себе представители сильного пола боятся не удовлетворить женские потребности в сексе и финансах.

Многим женщинам красота с ранней юности помогает построить карьеру. Капризность и упрямство часто отталкивает мужчин. Девушки во все времена требовали подвигов и завоеваний без компромиссов, а мужчины понимают, что с такой дамой мирным путем построить счастливые отношения не получатся, потому что она всегда выберет себя и выгоду.

«Представительницы слабого пола с идеальной внешностью не торопятся ставить мужчину на пьедестал, интересоваться его успехами. Исключение составляют ленивые бездельницы», – рассказывает Толстая.

По словам психолога, если женщина не замечает стараний и успехов партнера, ему однажды надоедает неблагодарность, и он отправляется на поиск более отзывчивой, способной стимулировать, восхититься, а также что-то посоветовать.

Как найти себе пару

Незрелые личности по-прежнему думают, что им все должны и получают от ворот поворот. Финансовый достаток и наличие жилья помогают женщинам быстро рассмотреть неподходящего мужчину и не терять время. Из-за обилия претендующих мужчин, женщина может не присматриваться, а поверхностно общаться, лишь принимая ухаживания. Сама дама в этом случае никаких встречных действий не предпринимает.

«Жить, как стрекоза из басни, получается до определенного возраста, а потом оказывается, что не умеет строить и поддерживать отношения с эмоциональной близостью», – отмечает специалист.

Кроме того, и мужчин, и женщин в нынешнее время преследуют страхи «меня не любят, я никому не нужен», а после этого некоторые находят себе оправдания в виде «не хочу потерять свободу, обслуживать».

«Несчастным нужно учиться любить. Если не получились отношения – это не от того, что вы плохой, а просто не заладилось именно с этим человеком», – заявляет Толстая.

Она добавила, что ждать чуда, что кто-то полюбит, можно и нужно, но также важно учиться взаимодействовать с другими, усмирить собственных эмоциональных драконов, дарить подарки, вести хозяйство и флиртовать. Оттачивать умение держать удар, когда приходят финансовые деловые трудности, узнавать азы сексуальной грамотности, тактики примирения и снижения градуса напряженности.

«Одиноким нужно делать все, чтобы понравиться, прежде всего, себе. Всегда совершенствовать то, чем можно поделиться со своей второй половинкой», – подытожила психолог.

Что способствует разрыву отношений

Недоверие, страх ухода, жестокий контроль, соперничество вызывают прямо противоположную палитру чувств у партнера. Психолог рекомендует думать, чем вы готовы делиться из собственных достоинств и умений. Кроме того, прошлые разочарования не должны блокировать желание любить.

«Можно рассказать о своих переживаниях психотерапевту, вместе вы легко построите алгоритм по самосовершенствованию, откроете свое сердце для новых чувств. Поработаете над чувственностью и энергетической наполненностью», – советует специалист.