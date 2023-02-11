Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
3 часа назад

Предложение о замужестве оказалось в конце рейтинга ожиданий на День всех влюбленных

Стелла Шмель

Россияне рассказали, какой подарок хотели бы получить в День всех влюбленных, а также отметили, что считают предложение о замужестве наихудшим презентом в этот праздник.

Россияне назвали самый нежеланный подарок на Валентинов день
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Опрос от компании "МТС Travel" публикует издание "Известия".

Лидером рейтинга стал подарок в виде сертификата на покупку или услугу (за него проголосовали четверть поучаствовавших в опросе респондентов). Кроме того, 23% ответили, что хотели бы получить в подарок косметику и парфюмерию, 20% путешествия, 19% билеты на мероприятие, гаджеты в качестве презента ожидают 18%.

В конце рейтинга оказалось предложение руки и сердца - его ждут всего 10% ответивших.

Как оживить интимную жизнь в браке: советы экспертов

При этом 25% россиян ни разу не получали подарки в честь праздника влюбленных.

Ранее мы писали, что сексолог объяснил, как выбрать лучшее время для интима.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители