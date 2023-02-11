Россияне назвали самый нежеланный подарок на Валентинов день

Россияне рассказали, какой подарок хотели бы получить в День всех влюбленных, а также отметили, что считают предложение о замужестве наихудшим презентом в этот праздник.

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Опрос от компании "МТС Travel" публикует издание "Известия".

Лидером рейтинга стал подарок в виде сертификата на покупку или услугу (за него проголосовали четверть поучаствовавших в опросе респондентов). Кроме того, 23% ответили, что хотели бы получить в подарок косметику и парфюмерию, 20% путешествия, 19% билеты на мероприятие, гаджеты в качестве презента ожидают 18%.

В конце рейтинга оказалось предложение руки и сердца - его ждут всего 10% ответивших.

При этом 25% россиян ни разу не получали подарки в честь праздника влюбленных.