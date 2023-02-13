Как вернуть влечение и почему мы влюбляемся

Любовь — это чрезвычайно сложный феномен, который влияет на мозг разными необъяснимыми и загадочными способами. Всё это доказывает выдающийся нейробиолог и психиатр Стефани Качиоппо в своей книге «Там, где рождается любовь», где вместе с научными доказательствами силы любви рассказывает свою историю.

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Выбрали самые любопытные факты из книги доктора Качиоппо — о том, почему нам кто-то нравится, как быстро мы влюбляемся, существует ли вечная любовь и чувство без влечения.

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200 миллисекунд на принятие решения

Влечение появляется мгновенно, что, однако, не означает «импульсивно». Мы можем оценить пригодность потенциального партнёра менее чем за двести миллисекунд после того, как впервые увидели его. А когда мы не заинтересованы в человеке, или, выражаясь языком «Тиндера», смахиваем влево, решение формируется ещё быстрее. Оно принимается в доли секунды на основе комплексной визуальной информации, глубоко укоренившихся генетических предпочтений с точки зрения репродуктивной пригодности и личных предпочтений.

Нам нравимся… мы

В потенциальном партнёре нас привлекает собственный образ, хотя мы этого не осознаём. В одном исследовании участникам показывали их собственные отфотошопленные фотографии, на которых их лица превратили в лица противоположного пола. При этом как мужчины, так и женщины не только не узнали на отредактированном фото себя, но и сочли собственное изображение наиболее привлекательным.

А нравится ли нам наш запах

Обоняние тоже играет важную роль в формировании влечения, но с точностью до наоборот. Нас, как правило, привлекают люди, чей запах отличается от нашего. Человеческий нос улавливает феромоны — химические сигналы, содержащие генетическую информацию. В одном довольно зловонном исследовании студентки колледжа нюхали футболки студентов, и в итоге выяснилось, что они предпочитали запахи мужчин с иммунной системой, сильно отличающейся от их собственной. Такой выбор обусловлен желанием защитить потомство, позволив ему унаследовать больше способов борьбы с болезнями.

Почему нам так хорошо вместе

Первое, что вы замечаете, когда влюбляетесь, это насколько вам хорошо в этот момент. Всё потому, что влюбленность запускает целую охапку биологических фейерверков, включая активацию сердцевидной области, называемой вентральной тегментальной зоной, которая посылает дофамин в систему вознаграждения мозга, отвечающую за чувство наслаждения. Эти же области активируются, когда люди едят вкусную, но вызывающую привыкание пищу или пьют вино.

Вот почему влюблённость бывает похожа на наркотическое опьянение. Сердцебиение учащается, температура поднимается, на щеках появляется румянец, зрачки расширяются, а мозг посылает телу сигналы о необходимости выделения глюкозы для получения дополнительной энергии. Бурлящий поток дофамина затапливает мозг. Но это не единственное химическое вещество, которое активно вырабатывается в период влюблённости.

Саморасширение

Наверное, вы замечали, что влюблённые часто называют друг друга своей второй половинкой или родственной душой. Говоря о себе, они нередко используют местоимение «мы», а не «я». Часто держатся очень близко друг к другу, автоматически берутся за руки, как будто быть единым целым — самая естественная вещь в мире. Они воспринимают победы партнёра и чувствуют его боль. Это больше, чем сопереживание. Это результат того, что психологи называют саморасширением.

Саморасширение позволяет ощутить чужую личность как свою собственную. Как отмечает выдающийся психолог Барбара Фредриксон, когда пары испытывают это на себе, «границы между вами и не вами — тем, что находится за пределами вашего тела, — размываются и становятся более прозрачными». Она описывает это как «трансцендентность, которая заставляет вас чувствовать себя частью чего-то гораздо большего, чем вы сами».

Взгляд или тело

Мы редко осознаём, насколько часто наш взгляд, наше внимание автоматически и неосознанно направляется на кого-либо из природного интереса. Стефани Качиоппо со своей исследовательской группой проводила эксперименты, в которых отслеживала движения глаз участников. Согласно результатам, когда мужчинам и женщинам показывают фотографию человека, которого они считают физически привлекательным, их взгляд неизбежно падает на торс этого человека (даже в одежде). Но когда они смотрели на человека, в которого, по их словам, теоретически могли бы влюбиться, их взгляд был направлен на лицо. И чем сильнее была потенциальная связь, тем больше была вероятность того, что они смотрели на глаза человека.

Зрительный контакт — один из самых надёжных маркеров любви между парами, но это исследование показало, что люди визуально больше сконцентрированы на лице человека (а не на теле), когда думают о любви.

Продолжайте узнавать друг друга

«Говорили ли вам когда-нибудь: «Просто будь собой»? Пожалуй, более популярного и одновременно менее полезного совета не существует. Когда кто-то говорит мне: «Просто будь собой», я обычно отвечаю: «Хорошо. Какой именно?», — делится доктор Качиоппо.

ПФК (префронтальная кора) сообщает о том, кто вы есть в теории. Угловая извилина даёт представление о том, кем вы являетесь в душе, исходя из того, что вы чувствуете, делаете и переживаете, — то, что иногда называют «истинным «я», которое трудно выразить словами.

С точки зрения мозга личность не статична, а динамична, постоянно развивается и состоит из множества компонентов. А поскольку в отношениях участвуют две личности, ситуация сложнее вдвое. И мы слишком часто забываем об этом. Секрет в том, что, для того чтобы оставаться удовлетворённым и счастливым в любви, важно не забывать, что вы и ваша половина постоянно развиваетесь, поэтому нужно продолжать узнавать своего партнёра, даже если вы вместе уже больше полувека.

Поэтому не стремитесь «быть собой» — это движущаяся цель. Вместо этого будьте тем, кто вы есть в данный момент. И тогда ваше истинное «я» расцветёт, а отношения станут крепче.

Как вернуть влечение

В большинстве стран подавляющее большинство людей (от 78 до 99%) считают идеальными отношениями «верность одному партнёру в браке». К сожалению, многие пары, находящиеся в длительных отношениях, сталкиваются с проблемами сексуального характера. С возрастом партнёры могут утратить страсть, которая изначально притянула их друг к другу. Исследования показывают, что иногда с течением времени, особенно при наличии детей, физическая близость в паре случается всё реже. И это удивительно распространённая проблема.

Но можно ли компенсировать недостаток любовной химии другими, несексуальными способами? Да, можно «взломать» мозг поведенческими методиками. Задняя островковая доля, ответственная за влечение к партнёру, активируется также при приёме пищи. Этот отдел мозга отвечает за осознание, восприятие, распознавание и запоминание вкуса. Так что, если вам трудно возродить сексуальную связь с партнёром, почему бы не попытать счастья на кухне? Попробуйте вместе создавать новые рецепты, готовить или есть вкусную еду, даже если это просто вегетарианский бургер и салат. Сосредоточьтесь на новизне вкуса, чувственности этого совместного опыта, и пусть ваш мозг, активируя островковую долю, сотворит волшебство.

Любовь лечит

Всё большее число исследований в области социальной нейронауки показывают, что любовь улучшает физическое состояние. Вот несколько примеров. По сравнению с одинокими людьми те, кто состоит в счастливых здоровых долгосрочных романтических отношениях, лучше спят. У них крепче иммунитет. У них реже развивается зависимость. У них реже случаются повторные инсульты. У них даже выше выживаемость при некоторых заболеваниях (включая отдельные виды рака).

Некоторые из этих повышенных показателей выживаемости можно объяснить тем простым фактом, что партнёры присматривают друг за другом. Однако наличие ещё одной пары внимательных глаз не объясняет, почему у людей, состоящих в отношениях, более высокие показатели выживаемости после сложных операций.

Обезболивающая сила любви

Любовь не только снижает стресс, но и способствует исцелению. Когда Дженис Киколт-Глейзер, клинический психолог и профессор медицины из штата Огайо, сделала на руках у супружеских пар крошечные порезы, а затем попросила одну половину пар поговорить друг с другом с любовью и участием, а второй половине пар предложила обсудить недавний конфликт, то она и её коллеги обнаружили, что у пар, которые общались с любовью, раны заживали на 60% быстрее, чем у тех, кто выяснял отношения.

Поразительно, что в проблемных отношениях этот защитный эффект полностью исчезает: женщины, несчастливые в браке, испытывали такую же боль, держа за руку своего партнёра, как если бы они были одиноки.