Женщина нашла способ стать счастливой без мужчины

47-летняя Клэр Кенни из города Уэйкфилд, Великобритания, перестала страдать из-за одиночества. Вместо этого она придумала способ сделать себя счастливой, не будучи в отношениях. Об этом сообщает издание Mirror.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Англичанка долгое время пыталась попытать удачу и найти избранника через приложение для знакомств Tinder. Но все ее попытки оказались тщетны. Устав от неудачных свиданий и последующих страданий, она поняла, что ей стоит принять свой статус одиночки и перестать посвящать поиску партнера столько времени.

Чтобы не думать о мужчинах, Кенни решила заранее придумывать себе программы на выходные и уделять больше времени хобби. Так она ввела в свое расписание «одинокие субботы». В эти дни женщина готовит вкусное, смотрит телевизор и «наслаждается уютом своего дома». По ее словам, это время для нее стало возможностью расслабиться и зарядиться энергией.