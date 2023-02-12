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2 часа назад

Женщина нашла способ стать счастливой без мужчины

Катерина Саломе

47-летняя Клэр Кенни из города Уэйкфилд, Великобритания, перестала страдать из-за одиночества. Вместо этого она придумала способ сделать себя счастливой, не будучи в отношениях. Об этом сообщает издание Mirror.

Женщина нашла способ стать счастливой без мужчины
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Англичанка долгое время пыталась попытать удачу и найти избранника через приложение для знакомств Tinder. Но все ее попытки оказались тщетны. Устав от неудачных свиданий и последующих страданий, она поняла, что ей стоит принять свой статус одиночки и перестать посвящать поиску партнера столько времени.

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Чтобы не думать о мужчинах, Кенни решила заранее придумывать себе программы на выходные и уделять больше времени хобби. Так она ввела в свое расписание «одинокие субботы». В эти дни женщина готовит вкусное, смотрит телевизор и «наслаждается уютом своего дома». По ее словам, это время для нее стало возможностью расслабиться и зарядиться энергией.

Ранее мы писали о том, что женщина воссоединилась с возлюбленным после 60 лет разлуки.

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