В Москве задержали сотрудника ФСИН, подозреваемого в совращении детей

В Москве задержан начальник отдела столичного ФКУ ГУОДОП ФСИН РФ. Мужчину подозревают склонении несовершеннолетних к сексуальным действиям в интернете, сообщается в Telegram-канале Shot. По предварительным данным, в начале февраля 2023 года жительница Орехово-Зуева обнаружила, что ее 12-летняя дочь переписывается с неизвестным мужчиной, который склоняет ее к совершениям действий сексуального характера. Она выяснила, что они начали общаться осенью 2022 года. Женщина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и показала им переписку. Полицейские выяснили, что 12-летней школьнице писал Сергей Панченко, который работает начальником одного из отделов ФКУ ГУОДОП ФСИН РФ в Москве. Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Уточняется, что мужчину подозревают в совращении еще двух детей. Было установлено, что в августе 2021 года он переписывался с 11-летней девочкой, а в 2022 году в течение пяти месяцев общался с 12-летним мальчиком. Ранее в Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении мужчины, от которого забеременела школьница.