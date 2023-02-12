Пять советов от сексолога, которые помогут укрепить отношения

Сексологи день и ночь (в основном — ночь) работают над тем, чтобы сделать человечество счастливее. А сейчас, когда поводов для счастья осталось не так уж и много, если не сказать фатально мало, их советы особенно ценны, согласитесь. Пять таких полезных рекомендаций дала клинический психолог и сексолог Бритни Блэр из Медицинской школы Стэнфордского университета (США). Доктор обещает, что эти нехитрые правила помогут укрепить сексуальные отношения и станут подспорьем для тех пар, которые испытывают трудности в постели и не только.

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Говорите с партнером о сексе

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«Общение, общение и еще раз общение, — напутствует доктор. — Люди пока не научились читать мысли, поэтому просто не могут угадать желания партнера. Разговоры о сексе, о предпочтениях и уязвимых точках, должны стать вашей регулярной практикой. Если поговорить по душам в спальне не получается, попробуйте обсудить это вне дома, как бы невзначай. Например, на прогулке — это снизит градус напряжения».

Освойте секс «по сигналу»

Стереотип о том, что хороший секс всегда должен быть спонтанным, пора оставить сценаристам эротических драм.

«Придумайте ритуалы, которые станут для партнера соответствующим сигналом. Это может быть какое-то действие или фраза, например: "Я в душ, не засыпай без меня" или "Я скоро буду, соскучился/соскучилась по тебе". Это заставит партнера испытывать сексуальное предвкушение и даст вам обоим время, чтобы пофантазировать и настроиться на нужную волну».

Не забывайте говорить спасибо

По словам сексолога, люди в отношениях склонны заострять внимание на том, что идет не так, а вот все хорошее воспринимают как данное.

«Постоянная критика — взаимная или исходящая только от одного из партнеров — может разрушить связь, причем как и психологическую, так и сексуальную, — предупреждает доктор. — Не забывайте благодарить любимого человека за все, что он делает правильно, в том числе и в постели. Только ни в коем случае не врите: тут все как с оргазмом — имитация проблему не решит».

Не растворяйтесь в партнере

«У вас должно быть хобби или занятие, не связанное с партнером. Разрешите его себе и, если нужно, отстаивайте, — советует Бритни. — Это развивает здоровую независимость, которая крайне важна в долгосрочных отношениях. Сексуальное притяжение в паре сохраняется только в том случае, если у каждого есть личное пространство».

Прикасайтесь друг к другу