Порнозвезда дала совет девушке обладателя слишком большого пениса

По словам обратившейся в издание девушки, пенис ее избранника одновременно и длинный, и толстый. При этом в следующие несколько месяцев из-за травмы пара не может заниматься сексом в позах, в которых можно делать это легко и безболезненно. Девушка также попросила совета о том, какие оральные ласки можно применить в случае, если член буквально не помещается в рот.