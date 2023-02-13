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3 часа назад

Порнозвезда дала совет девушке обладателя слишком большого пениса

Lenta.ru

Порноактриса Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя (Stoya), дала совет девушке, новым партнером которой стал обладатель слишком большого члена. Ее колонку опубликовало издание Slate.

Порнозвезда дала совет девушке обладателя слишком большого пениса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам обратившейся в издание девушки, пенис ее избранника одновременно и длинный, и толстый. При этом в следующие несколько месяцев из-за травмы пара не может заниматься сексом в позах, в которых можно делать это легко и безболезненно. Девушка также попросила совета о том, какие оральные ласки можно применить в случае, если член буквально не помещается в рот.

По словам Стои, во время вагинального проникновения девушка может контролировать глубину пенетрации специальной секс-игрушкой или собственной рукой, перехватывая член у основания.

«Попробуйте нежно лизать его кончиком языка или напрягать язык, чтобы создавать уверенное давление на головку. Если попытаетесь делать более глубокий минет, чем вы физически способны, есть опасность порезать головку зубами. Так что обговорите этот момент и заверьте, что в этом случае он может смело вам пожаловаться», — поделилась рекомендациями относительно орального секса порнозвезда.

Ранее Стоядинович дала совет женщине, испытывающей симптомы похмелья после занятий сексом с мужем. Порнозвезда предположила, что ощущение похмелья после секса может быть признаком скрытой неудовлетворенности.

Любовь,
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