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46 минут назад

Раскрыта оптимальная продолжительность полового акта

Мира Маркина

В Великобритании провели опрос среди мужчин и женщин относительно идеальной длительности секса. Результаты исследования опубликовало издание Yahoo Life Uk.

Раскрыта оптимальная продолжительность полового акта
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Опрос показал, что 40% британцев считают идеальным половой акт, который длится 30 минут. Но только 24% респондентов на самом деле столько времени уделяют занятиям любовью.

Около 47% опрошенных, то есть, более половины респондентов уделяют сексу 15 минут. А 16% британцев тратят на половой акт не больше десяти минут.

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Однако эксперт Аннабель Найт отмечает: если желаемое не совпадает с действительностью, но партнеры не испытывают дискомфорта, «то остальное не имеет значение». По мнению Найт, поддерживать сексуальный контакт можно ласками, поцелуями, не только занятиями любовью.

Ранее мы писали, как расставаться с партнером.

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