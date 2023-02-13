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1 час назад

В сети рассказали о самом странном сексе в жизни

Lenta.ru

Пользователи Reddit перечислили свои самые странные сексуальные опыты в жизни. О необычном интиме они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

В сети рассказали о самом странном сексе в жизни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Многие среди самых странных секс-опытов назвали прилюдные любовные игры — минет на сцене и мастурбацию во время рок-концерта.

Одна из комментаторов вспомнила, как ее парня невероятно возбудила фантазия об угощении пончиками.

Один из подписчиков раздела вспомнил, как девушка пыталась возбудить его вещами, которые обычно его отторгают.

Ранее пользователи Reddit назвали сексуальные фантазии, которые считают самыми непристойными и не предназначенными для обсуждения с близкими. Многие сокровенные мечты касаются неосуществимых сценариев секса с недоступными персонажами — например, знаменитостями или даже собственными клонами.

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