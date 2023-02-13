10 способов оригинально отметить День святого Валентина

День всех влюбленных — самый романтичный праздник в году и отличный повод провести незабываемые мгновения с дорогим человеком. Ведь зачастую так сложно вырваться из круговорота дел и хлопот, чтобы выделить время на спокойный досуг со своей половинкой. В этом году дата выпадает на разгар рабочей недели, вторник, значит, праздничные мероприятия можно планировать на вечер того же дня или перенести на выходные. Главное — провести время вместе. Топ-10 оригинальных идей для празднования — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Романтический ужин

Видео дня

Один из самых популярных вариантов свидания, но всегда беспроигрышный. Можно отправиться в заведение с необычной кухней, если давно хотели попробовать что-то новенькое, или, наоборот, забронировать столик в ресторане, который уже связан с приятными воспоминаниями у вашей пары. Или можно приготовить ужин дома вместе и насладиться им при свечах.

Билеты в театр или на концерт

Еще одним вариантом для праздничного свидания может стать поход на концерт или в театр, где наверняка подготовили постановки о любви, в музеях экспонируют тематические фото или картины, на февраль намечены концерты классической музыки или популярных эстрадных исполнителей. Самое время изучить афишу культурных событий города и купить билеты.

Поход в спа

Практически все спа-центры предлагают парные программы для влюбленных. Среди активностей — совместное посещение хаммама, сауны, джакузи, скрабирование и массаж. Особая атмосфера создается за счет тихой, медитативной музыки, приглушенного света и аромата благовоний.

Мини-путешествие

Запланируйте поездку в деревню или в соседний город, изучите историю, составьте маршрут и отправляйтесь навстречу приключениям! Путешествие, пусть даже небольшое, перезагружает отношения, новая атмосфера будоражит, помогает отвлечься от рутины и взглянуть на вторую половинку по-новому. Такие мероприятия очень сближают. Особенно когда влюбленные вместе открывают что-то новое, получают опыт.

Доза экстрима

Когда люди вместе переживают выброс адреналина, это помогает им быстрее сродниться. Проведите День святого Валентина за необычным занятием: полет в аэротрубе, обучение серфингу на искусственной волне, гонки в картинге, катание на сноубордах, прыжок с парашютом. Выбор активностей огромен! Такой досуг хорош как для недавно образовавшихся пар, так и для тех, кто остро нуждается в оживлении чувств.

Памятная фотосессия

Воспоминания — одно из главных богатств человека. Пополните коллекцию счастливых моментов фотосессией, которая навсегда поможет запечатлеть ваши теплые чувства. Совместный выбор локации и образов позволит лучше узнать друг друга и найти что-то общее. Здорово выбирать для съемки место, которое ценно для вашей пары — парк, где вы познакомились, любимые кинотеатр или ресторан.

Исполнение желаний

14 февраля может стать днем, когда вы примерите на себя роль волшебника. Исполните заветное желание половинки: это может быть какая-то мелочь вроде завтрака в постель или полное воспроизведение красивой сцены из мелодрамы или сказки. Если решитесь на театрализованное представление, вам понадобятся помощники, ими могут стать друзья или родственники. Не забудьте снять счастливую реакцию одариваемого на видео: можно будет пересматривать каждый год и заново переживать позитивные эмоции. Такие жесты точно никогда не забываются!

Вечер ностальгии

Выделите время, чтобы в приятной обстановке вспомнить весь путь, который прошла ваша пара: от первого впечатления до зарождения глубоких чувств. Пересмотрите фотоснимки, погрузитесь в счастливые моменты, воспоминания о поездках, приключениях. Такой опыт поможет осознать, насколько вы дороги друг для друга, как много у вас общего.

День ничегонеделания

Большинство жителей мегаполисов мечтают о таких днях, когда в списке дел обязательным пунктом являются лишь объятия с любимым. Ленивый день под одеялом начнется в полдень с неторопливого завтрака, а после примите вместе ванну и пересматривайте любимые фильмы или сериалы, читайте друг другу книги и планируйте путешествия.

Антисвидание