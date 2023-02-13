10 признаков, что ваши отношения умерли и пора расставаться

Иногда отношения безнадежны, и реанимировать их поздно (и бессмысленно). Отпускать сложно всегда, поэтому предлагаем чек-лист. Если следующие 10 пунктов о вас, пора идти дальше.

Фото: Super.ru Super.ru

Вы живете прошлым

Видео дня

Вспоминать яркие моменты прошлого нормально. Но когда последние приятные воспоминания в контексте отношений — это первые свидания, пора бить тревогу. Задумайтесь, если отношения не приносят положительных эмоций месяцами, а то и годами, что они для вас: обязанность, долг, работа? Поначалу эмоции могли быть ярче, но, если они пропали совсем, это тревожный сигнал.

Обязанности всегда выше желаний

В какой-то момент можно обнаружить, что вы живете с партнером не потому, что хотите, а потому, что так нужно, скажем, ради детей или вам просто некуда идти. Мотивация здоровых отношений — в осознанном и обоюдном желании быть вместе. А если не хочется даже быть рядом, стоит ли вообще говорить о чувствах?

Пользуетесь сайтами знакомств

Скроллинг анкет — это не измена, а кое-что похуже. Осознанно или нет, но человек, который пользуется такими ресурсами, перебирает варианты. Разве вы будете посвящать вечера риелторам, когда уже приобрели дом мечты? Когда все отлично, замену не ищут.

Не знаете, чем живет партнер

Вдруг осознали, что просто не знаете, чем живет и дышит ваш партнер? Это симптом целого букета проблем: между вами больше нет доверия и интереса. Куда он ходит по средам, где был в прошлой командировке, какой вид спорта обожает — если вам неведомо, чем живет партнер, значит вы превратились в соседей по коммуналке, которых объединяет разве что общая жилплощадь.

Отсутствуют совместные дела

Это могут быть путешествия вдвоем, работа по дому, которую вы делаете сообща, и даже посещение гостей. Быт без отношений возможен, а вот отношения без быта — нет. Если каждый сам за себя, вы уже поняли, что делать.

Сомневаетесь в выборе партнера

Если вам часто приходят в голову мысли, что вы сделали ошибку, возможно, так и есть. Подобная идея не появится на ровном месте. Проанализируйте, чего вам не хватает в отношениях, что именно заставляет сомневаться в спутнике жизни. Пока сомнения есть, назвать ваше общение полноценными отношениями сложно, ведь вы никогда не откроетесь на все сто без доверия к партнеру.

Пропало желание

Речь не обязательно о регулярном страстном сексе (хотя и без него никуда). Есть множество других способов физически выразить любовь: поцелуи, объятия, прикосновения. Если вам неприятна даже мысль о тактильном контакте с избранником, просто не тратьте время. Что касается поцелуев, исключение составляет «родительский» формат. Зачастую чмок в щеку при встрече и на прощание становится чем-то вроде рукопожатия и не считается за близость. Но вам, конечно, виднее, что вы при этом чувствуете.

Не о чем говорить

Не важно, о чем: совместные планы, ваши интересы, новости и что угодно еще. Если вам регулярно не о чем говорить, но при этом вы часами болтаете с друзьями, значит что-то пошло не так. Либо отношения умерли, либо на грани — попробуйте заводить разговоры почаще.

Он поднимает на вас руку

«Бьет — значит любит» не просто неактуальная фраза. Во все времена она лишь оправдывала нездоровую ревность, которая никакого отношения не имеет к любви. Так что вам не по пути с человеком, который способен нанести вам вред. Возможно, имеет место болезненная зависимость, но это не здоровые романические отношения в привычном понимании, а пребывание в заложниках вкупе со стокгольмским синдромом.

Партнер бьет по самооценке