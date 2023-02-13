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1 час назад

Эксперт по сексу дала 10 советов для сохранения отношений

Ura.Ru

Для сохранения отношений нужно наладить коммуникацию, проводить время вместе и больше благодарить партнера. Об этом рассказала клинический психолог, эксперт по интимным отношениям Бритни Блэр.

Эксперт по сексу дала 10 советов для сохранения отношений
Фото: Ura.RuUra.Ru

Психолог включила спонтанность в список советов по сохранению отношений, передает Daily Mail. По ее словам, в долгосрочных отношениях партнеры обычно уже не хотят заниматься сексом так часто, но иногда можно «подтолкнуть свое желание».

Секс по расписанию может спасти отношения. Блэр отметила, что оптимально заниматься сексом два раза в неделю;

Также важно общаться со своим партнером. По ее словам, лучше общаться на уязвимые темы во время ходьбы или вождения, чтобы не было зрительного контакта, так будет легче говорить;

Рекомендуется сосредоточиться на процессе, а не на результате во время секса;

Критика мешает отношениям, лучше благодарить своего партнера, отметила Блэр;

Психолог заявила о важности прикосновений. По ее словам, иногда важно просто целоваться и не переходить к сексу;

Важно создать интимную обстановку в спальне. Психолог отметила, что стоит обратить внимание на освещение, цвета и текстуры;

Партнерам важно проводить время вместе каждую неделю. При этом важно, чтобы никто не отвлекал от досуга;

Стоит иметь личные увлечения, чтобы проводить время отдельно от партнера, сообщила психолог;

Пара должна уметь справляться с разногласиями. Для этого нужно идти на компромиссы и уметь договариваться.

Ранее психолог сообщила, что если партнер не хочет отмечать вместе День святого Валентина, то это указывает на несчастливые отношения. Семейный психотерапевт Ди Тозер назвала праздник отличной возможностью сосредоточиться на отношениях.

Любовь,
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