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1 час назад

Подумайте дважды. Гинеколог назвала самый ненадежный метод контрацепции

Секрет Фирмы

В наше время способов контрацепции так много, что иногда некоторые даже не могут знать все. И презервативы, и спирали, и различные мази и таблетки. Но не все они одинаково надёжны, предупредила акушер-гинеколог, репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-клиника» Марина Заборская. По её словам, есть настоящий лидер среди самых подводящих способов защиты. А вообще самый верный способ контрацепции — это воздержание.

Гинеколог назвала самый ненадежный метод контрацепции
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

По словам врача, меньше всего рисков забеременеть при стерилизации. Но даже она не даёт 100% гарантии. После неё расположились комбинированные оральные контрацептивы и внутриматочные спирали. Четвёртое, пятое и шестое места рейтинга заняли мужской презерватив, календарный метод и женский презерватив соответственно.

Наименее надёжными средствами защиты признаны колпачки со спермицидами, сами спермициды и метод лактационной аменореи. А самым неэффективным способом контрацепции можно назвать губки. Причём у рожавших женщин вообще повышается риск забеременеть, если они решили ими защищаться.

Ранее сексолог рассказал о подходящем времени для занятий любовью. По его словам, каких-то золотых стандартов в этом аспекте совместной жизни не существует.

Любовь,
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