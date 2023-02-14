Россияне рассказали, где лучше всего искать свою любовь

Социологи ВЦИОМ провели исследование и выяснили, где россияне предпочитают искать себе вторую половинку.

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Согласно опросу, 43% считают, что лучше всего знакомиться с представителем противоположного пола в кругу общих друзей, еще 31% уверены, что лучше это делать на работе либо учебе. Вариант клубы по интересам, секции и кружки выбрали 22% респондентов. 17% полагают, что лучше всего знакомиться на улице, знакомства в интернете назвали 16% участников опроса. В театре или на концерте предпочитают знакомиться 12% опрошенных.

Вариант «фитнес-центр или спортклуб» набрал 10%, «библиотека» – 8%, «дискотека, бар, ресторан» – 8%, еще 5% считают отличным местом для знакомства общественный транспорт. Вместе с тем 5% опрошенных сказали, что найти свою любовь можно где угодно, так как это дело случая.