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1 час назад

Россияне рассказали, где лучше всего искать свою любовь

Мир24

Социологи ВЦИОМ провели исследование и выяснили, где россияне предпочитают искать себе вторую половинку.

Россияне рассказали, где лучше всего искать свою любовь
Фото: Мир24Мир24

Согласно опросу, 43% считают, что лучше всего знакомиться с представителем противоположного пола в кругу общих друзей, еще 31% уверены, что лучше это делать на работе либо учебе. Вариант клубы по интересам, секции и кружки выбрали 22% респондентов. 17% полагают, что лучше всего знакомиться на улице, знакомства в интернете назвали 16% участников опроса. В театре или на концерте предпочитают знакомиться 12% опрошенных.

Вариант «фитнес-центр или спортклуб» набрал 10%, «библиотека» – 8%, «дискотека, бар, ресторан» – 8%, еще 5% считают отличным местом для знакомства общественный транспорт. Вместе с тем 5% опрошенных сказали, что найти свою любовь можно где угодно, так как это дело случая.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 февраля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.

Любовь,ВЦИОМ,
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