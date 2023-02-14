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1 час назад

Женщина пожаловалась на ленивого во время секса мужа

Lenta.ru

У избегающего лишних ласк во время секса мужчины могут быть проблемы со здоровьем, заявила эксперт по отношениям Сьюзи Годсон. В авторской колонке для Irish Examiner она призвала проверить его состояние.

Женщина пожаловалась на ленивого во время секса мужа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«С тех пор, как моему мужу исполнилось 50 лет, он перестал уделять внимание предварительным ласкам, — пожаловалась на ленивого мужа одна из читательниц издания. — Если я ему намекну на это, муж обидится, но обидно и мне. Как с этим справиться?»

Годсон предположила, что мужчина избегает прелюдий, чтобы как можно быстрее заняться сексом, поскольку не уверен в своей эрекции. Если женщина заострит на этом внимание, то ситуация может ухудшиться, поскольку мужчина начнет переживать еще сильнее.

Годсон предупредила, что эректильная дисфункция может быть предвестником сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

«Чем старше становится мужчина, тем больше вероятность возникновения сосудистых изменений и нарушения кровотока, — прокомментировала она. — Проблема может усугубляться основными заболеваниями — болезнями сердца, диабетом, гипертонией, а также вредными привычками».

Если обследование покажет, что мужчина здоров, то на помощь ему придут препараты для поддержания эрекции, добавила эксперт по отношениям. Когда он вновь почувствует в себе мужскую силу, то перестанет избегать прелюдий.

Годсон также посоветовала возбуждать мужа в течение дня пикантными сообщениями, в которых можно рассказать о своих желаниях.

«Если вы сможете вместе найти конструктивные способы справиться с трудностями старения, вы оба станете счастливее, здоровее и будете наслаждаться сексом в более позднем возрасте», — подвела итог Годсон.

Любовь,
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