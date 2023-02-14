Девушка пожаловалась на склоняющего ее к свободным отношениям парня

Если человек не согласен вступать в полиаморные отношения, ему следует защищать свои личные границы. К этому в авторской колонке для издания Refinery29 призвала психотерапевт Шери Джейкобсон.

Фото: Лента.ру Лента.ру

За советом к специалисту обратилась девушка Чарли, три года состоящая в отношениях. Она пожаловалась на парня, склоняющего ее к полиамории — свободным сексуальным отношениям.

Джейкобсон посоветовала Чарли первым делом проанализировать свои чувства. Это, по ее словам, можно сделать с помощью дневника или беседы с подругой. Следующим шагом должен стать разговор с партнером.

«Это очень сложно и требует мужества. Однако подобная беседа поможет», — прокомментировала психотерапевт.

Важно, чтобы в отношениях было доверие и уважение, а партнеры могли обсуждать свои желания и готовность экспериментировать, подчеркнула психотерапевт. При этом каждый из любовников должен чувствовать себя в безопасности.