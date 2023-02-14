Секс в носках и другие подарки, о которых мечтают мужчины

Необязательно тратиться, чтобы порадовать того, кого любите.

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Дарить гель для душа и носки на 23 февраля — настоящий моветон. Но что делать, если нет ни одной идеи отличного презента, а любимый мужчина и вовсе говорит, что ему ничего не нужно? Попробуйте порадовать его нематериальным подарком: многие молодые люди считают заботу и проявления чувств — лучшей частью праздника. О чем же мечтают мужчины? Вот несколько идей нематериальных подарков.

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Приготовьте ужин

Да, кулинарные шедевры многие представители сильной половины человечества до сих пор считают главным проявлением любви и заботы. В праздничный день удивите избранника, приготовив ему все любимые блюда. Расспросите об этом заранее. Накройте на стол, зажгите свечи, предложите любимые напитки и порадуйте десертом собственного приготовления. Главное, после этого не заставляйте мужчину мыть посуду, предложите ему отдохнуть и ни о чем не думать.

Предложите ему принять ванну

Превратите обычное расслабление в домашний спа-ритуал. На один вечер перевоплотитесь в настоящую фею: добавьте в ванну пену, соль, лепестки роз, зажгите свечи, предложите возлюбленному забыть обо всех проблемах и заботах. Спросите, хочет ли он остаться один или побыть в вашей компании. Если выберет второе, сделайте ему легкий массаж плеч, а после ванны нанесите крем на стопы.

Секс в носках

Или любой другой вариант близости, который хотел бы попробовать мужчина. Речь не идет о серьезных экспериментах. Может, избранник давно хотел быстрого секса без долгой прелюдии или мечтал попробовать заняться любовью на кухне. Не бойтесь спросить у мужчины о его желаниях и воплотите их в жизнь. Как ни странно, по опросам, близость сильная половина человечества все еще считает одним из лучших подарков.

Подарите ему личное пространство

Иногда высшее проявление любви — дать второй половине побыть наедине с собой. Если вы знаете, что вашему мужчине давно не хватает личного пространства, дайте возможность восстановить силы в одиночестве. Закажите для него пиццу, оставьте милую записку и отправляйтесь к подругам или в кино. Может быть, именно возможности попеть в расческу (да, они тоже этим занимаются), помолчать или громко накричать на соперников в игре — именно то, чего ему не хватает для счастья.

Повторите первое свидание