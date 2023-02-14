Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
27 минут назад

Сваха рассказала о лучших местах для знакомства с мужчинами

Вести Подмосковья

Девушки, находящиеся в поиске второй половины, часто пытаются найти обеспеченного мужчину. Но где можно встретить богатого, успешного и щедрого мужчину?

Сваха рассказала о лучших местах для знакомства с мужчинами
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

На этот вопрос ответила сваха Елена Толкачева, пишет издание «Дни.ру».

Сайты знакомств – это сомнительный вариант, поделилась эксперт.

«Люди занятые, высокого социального статуса при больших бабках и бизнесе там (в соцсетях – Прим. ред.) не сидят. В лучшем случае попадете на альфонса или мошенника. Бизнесмены ценят время, оно для них – деньги. Сидеть на сайте и переписываться часами, поверьте, точно никто не будет», – сказала Толкачева.

Для начала следует обратить внимание на себя.

«Хочешь такого мужчину – соответствуй. Развивайся, ухаживай за собой, занимайся спортом, изучай языки и окружай себя правильными людьми, Мужчины смотрят в первую очередь на мозги и внешность. Тупоголовая девочка в красивой обертке никому не нужна», – отметила сваха.

Елена Толкачева назвала несколько мест, где можно познакомиться с тем самым мужчиной.

1. Бизнес-сообщества.

2. Институты бизнеса.

3. Тренинги с крутыми спикерами.

4. Путешествия и отдых в 5-7-звездочных гостиницах.

5. Полеты бизнес-классом.

6. Рестораны, где круто готовят мясо.

7. Футбольные/хоккейные матчи. Вип ложе – обязательно.

8. Агентства знакомств. Их надо внимательно выбирать.

9. Дорогие виды спорта: гольф, скачки.

10. Яхт-клубы, парусные регаты.

Но это только малый список, где познакомиться с обеспеченным мужчиной.

«И еще важный момент. Самое главное очарование в женщине – это открытый взгляд и улыбка», – заключила Толкачева.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители