Сваха рассказала о лучших местах для знакомства с мужчинами

Девушки, находящиеся в поиске второй половины, часто пытаются найти обеспеченного мужчину. Но где можно встретить богатого, успешного и щедрого мужчину?
На этот вопрос ответила сваха Елена Толкачева, пишет издание «Дни.ру».
Сайты знакомств – это сомнительный вариант, поделилась эксперт.
«Люди занятые, высокого социального статуса при больших бабках и бизнесе там (в соцсетях – Прим. ред.) не сидят. В лучшем случае попадете на альфонса или мошенника. Бизнесмены ценят время, оно для них – деньги. Сидеть на сайте и переписываться часами, поверьте, точно никто не будет», – сказала Толкачева.
Для начала следует обратить внимание на себя.
«Хочешь такого мужчину – соответствуй. Развивайся, ухаживай за собой, занимайся спортом, изучай языки и окружай себя правильными людьми, Мужчины смотрят в первую очередь на мозги и внешность. Тупоголовая девочка в красивой обертке никому не нужна», – отметила сваха.
Елена Толкачева назвала несколько мест, где можно познакомиться с тем самым мужчиной.
1. Бизнес-сообщества.
2. Институты бизнеса.
3. Тренинги с крутыми спикерами.
4. Путешествия и отдых в 5-7-звездочных гостиницах.
5. Полеты бизнес-классом.
6. Рестораны, где круто готовят мясо.
7. Футбольные/хоккейные матчи. Вип ложе – обязательно.
8. Агентства знакомств. Их надо внимательно выбирать.
9. Дорогие виды спорта: гольф, скачки.
10. Яхт-клубы, парусные регаты.
Но это только малый список, где познакомиться с обеспеченным мужчиной.
«И еще важный момент. Самое главное очарование в женщине – это открытый взгляд и улыбка», – заключила Толкачева.