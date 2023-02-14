Сваха рассказала о лучших местах для знакомства с мужчинами

«Люди занятые, высокого социального статуса при больших бабках и бизнесе там (в соцсетях – Прим. ред.) не сидят. В лучшем случае попадете на альфонса или мошенника. Бизнесмены ценят время, оно для них – деньги. Сидеть на сайте и переписываться часами, поверьте, точно никто не будет», – сказала Толкачева.