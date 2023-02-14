Снижение сексуального желания – часто встречающаяся проблема. Врач-психотерапевт, сексолог Диана Генварская в беседе с изданием "Известия" рассказала о причинах снижения либидо.
Эксперт утверждает, что чаще всего этому способствует уменьшение энергетического потенциала, причем как у мужчин, так и у женщин. Она связывает это с нехваткой в организме микроэлементов и снижением гормонального статуса.
Другой причиной отсутствия сексуального возбуждения психолог назвала возникновение психологических проблем. Пребывая в апатии или депрессии, человек теряет интерес к разным аспектам жизни, включая интимную близость, добавила она.
Доверие между партнерами, по словам врача, тоже играет в этом вопросе немаловажную роль. Она также рекомендовала не забывать проявлять интерес к друг другу, чтобы поддерживать страсть в отношениях.
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