Россияне оценили перспективы найти любовь в зрелом возрасте

Четверо из пяти россиян уверены, что найти любовь можно в любом возрасте. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого СберНПФ и аналитиками медиахолдинга Rambler&Co.
Как показало исследование, 81% россиян убеждены, что познакомиться с человеком и вступить в отношения, которые впоследствии перерастут в брак, можно и в зрелом возрасте. Мужчины настроены чуть оптимистичнее: найти любовь после 40 считают возможным 83% мужчин и 78% женщин.
С возрастом респонденты опасаются строить отношения из-за неготовности подстраиваться под вторую половину (так считают 18% опрошенных — это самый распространённый ответ). Причём на это указывают прежде всего женщины (22% против 16% мужчин).
В числе прочих факторов, которые могут осложнить поиск нового партнёра, — привычка жить одному со своим устоявшимся укладом (15%), опасения, что вторая половина вступает в отношения с респондентом ради денег, квартиры и так далее (13%), особенности внешности и здоровья (12%) и психологические травмы от предыдущего опыта отношений (11%).
Абсолютное большинство респондентов (83%) убеждены, что оба партнёра должны иметь собственные накопления (неважно, общий ли у них бюджет). Среди женщин такая точка зрения распространена больше, чем среди мужчин (89% против 80%).
46% опрошенных при этом считают необходимым сообщать своей второй половине о наличии у них собственных сбережений. 54% респондентов полагают, что делать это совсем не обязательно. Мужчины оказались более открыты: 51% из них готовы рассказать своим половинам о личных накоплениях, тогда как среди женщин таковых только 37%.
Тимур Гилязов, руководитель направления СберНПФ:
«Как показывают наши опросы, больше половины россиян готовы встретить пенсию вместе со своим партнёром. Это отражается и на их отношении к деньгам. Большинство ведут общий семейный бюджет, а свыше трети считают необходимым вместе откладывать на пенсию. В то же время люди убеждены в важности личных сбережений, которыми они могут управлять без оглядки на кого бы то ни было. Собственные накопления дают не только уверенность в завтрашнем дне, но и ощущение независимости. На этот случай отлично подойдут индивидуальные пенсионные планы, которые люди могут открывать не только для себя лично, но и для своих супругов. C начала этого года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые отменили НДФЛ по программам, открывающимся в пользу ближайших родственников, например, супругов. До этого НДФЛ не взимался только с пенсионных программ, открытых для себя лично, а счета в пользу ближайших родственников облагались налогом. Теперь эта несправедливость устранена, так что пенсионные продукты стали ещё более привлекательными».
Исследование проходило на портале «Рамблер» с 2 по 9 февраля 2023 года. В нем приняло участие 4069 человек, среди которых 63% мужчин и 37% женщин.
Подробнее об индивидуальном пенсионном плане — на сайте СберНПФ.
Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 47,7 млн человек (по данным Mediascope, Cross Web, 03.2022). В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», Championat.com, «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.
СберНПФ — АО «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка», основанный 17 марта 1995 года. Более 27 лет фонд успешно работает на пенсионном рынке и имеет наивысший рейтинг надёжности от «Эксперт РА»: ruAAA «Стабильный». АО «НПФ Сбербанка» входит в блок «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк, является крупнейшим фондом России и занимает лидирующие позиции в различных номинациях в топ-10 негосударственных пенсионных фондов России. Подробная информация о фонде размещена на сайте.