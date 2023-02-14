Россияне оценили перспективы найти любовь в зрелом возрасте

«Как показывают наши опросы, больше половины россиян готовы встретить пенсию вместе со своим партнёром. Это отражается и на их отношении к деньгам. Большинство ведут общий семейный бюджет, а свыше трети считают необходимым вместе откладывать на пенсию. В то же время люди убеждены в важности личных сбережений, которыми они могут управлять без оглядки на кого бы то ни было. Собственные накопления дают не только уверенность в завтрашнем дне, но и ощущение независимости. На этот случай отлично подойдут индивидуальные пенсионные планы, которые люди могут открывать не только для себя лично, но и для своих супругов. C начала этого года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые отменили НДФЛ по программам, открывающимся в пользу ближайших родственников, например, супругов. До этого НДФЛ не взимался только с пенсионных программ, открытых для себя лично, а счета в пользу ближайших родственников облагались налогом. Теперь эта несправедливость устранена, так что пенсионные продукты стали ещё более привлекательными».