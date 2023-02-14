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2 часа назад

Психологи выяснили, какой секс лучше: спонтанный или запланированный

Naukatv.ru

Идея о том, что спонтанный секс является самым ярким, страстным и удовлетворяющим, глубоко укоренилась в представлениях людей западной культуры, но новое исследование ученых Йоркского университета (Канада) ставит ее под сомнение. Научная статья вышла в Journal of Sex Research.

Психологи выяснили, какой секс лучше: спонтанный или запланированный
Фото: NaukatvNaukatv

«Наше новое исследование показало, что, хотя многие люди поддерживают идеал спонтанного секса, в удовлетворенности и после такого, и после запланированного не было никакой разницы», — говорит психотерапевт, специализирующийся на романтических отношениях и сексуальных проблемах, Катарина Ковачевич.

Авторы работы провели два исследования. В первом проводился онлайн-опрос 300 человек. Во втором в течение трех недель более сотни пар отвечали на ежедневные вопросы об их романтической и сексуальной жизни.

Ковачевич говорит, что хотя планирование секса может показаться рутиной, предвкушение также может усилить желание. Некоторых людей нужное настроение просто никогда не накрывает вдруг, и неожиданная спонтанность может их отпугнуть. Но в то же время авторы статьи предостерегают, ожидание непременного секса во время праздников, юбилеев и дней рождения может привести к тому, что люди будут чувствовать давление.

Вместо этого они рекомендуют, чтобы романтические партнеры планировали просто регулярно проводить время вместе. Если все же есть планы заняться сексом в праздник, то стоит сделать это перед обильным ужином и употреблением алкоголя.

Любовь,
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