Психолог рассказал, как обсуждать эксперименты в сексе

«Высказывайте свои желания четко и ясно, при этом не задевая чувства партнера. Не стоит его упрекать в чем-либо, вместо этого говорите о том, что бы хотелось вам, от чего вам было бы приятно. Вполне может быть, что ваши предложения окажутся для партнера неприемлемыми. В этом случае не надо настаивать, пытаться переубедить. Уважайте мнение и вкусы своего близкого человека», — отметил Иващенко.