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2 часа назад

Психолог Иващенко рассказал, как обсуждать эксперименты в сексе

Газета.Ruиещё 1

Эксперименты в сексе способны добавить искру в отношения и дать возможность заново открыть партнера, но неграмотное обсуждение пикантных новшеств может привести к недопониманию и даже отвращению. Об этом в беседе с РИАМО рассказал семейный психолог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Никита Иващенко. По его словам, для интимных разговоров стоит выбирать комфортные для обоих место и время. Кроме того, специалист не рекомендует вести дискуссию «об этом» непосредственно во время полового акта.

Психолог рассказал, как обсуждать эксперименты в сексе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Высказывайте свои желания четко и ясно, при этом не задевая чувства партнера. Не стоит его упрекать в чем-либо, вместо этого говорите о том, что бы хотелось вам, от чего вам было бы приятно. Вполне может быть, что ваши предложения окажутся для партнера неприемлемыми. В этом случае не надо настаивать, пытаться переубедить. Уважайте мнение и вкусы своего близкого человека», — отметил Иващенко.

Он добавил, что порой вести диалоги о сексе трудно из-за недопонимания между партнерами. Чтобы наладить теплоту и близость отношений Иващенко посоветовал обратиться к психологу.

Ранее клинический психолог детской клиники Фэнтези Мария Макухина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что делать родителям, если их ребенок-подросток впервые влюбился.

Любовь,
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