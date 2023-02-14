Психолог рассказал, как обсуждать эксперименты в сексе

Эксперименты в сексе способны добавить искру в отношения и дать возможность заново открыть партнера, но неграмотное обсуждение пикантных новшеств может привести к недопониманию и даже отвращению. Об этом в беседе с РИАМО рассказал семейный психолог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Никита Иващенко. По его словам, для интимных разговоров стоит выбирать комфортные для обоих место и время. Кроме того, специалист не рекомендует вести дискуссию «об этом» непосредственно во время полового акта.
«Высказывайте свои желания четко и ясно, при этом не задевая чувства партнера. Не стоит его упрекать в чем-либо, вместо этого говорите о том, что бы хотелось вам, от чего вам было бы приятно. Вполне может быть, что ваши предложения окажутся для партнера неприемлемыми. В этом случае не надо настаивать, пытаться переубедить. Уважайте мнение и вкусы своего близкого человека», — отметил Иващенко.
Он добавил, что порой вести диалоги о сексе трудно из-за недопонимания между партнерами. Чтобы наладить теплоту и близость отношений Иващенко посоветовал обратиться к психологу.
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