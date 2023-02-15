Что подарить мужчине на 23 февраля

Сомнения в выборе подарка — последнее, что хочется испытывать накануне праздника, особенно Дня защитника Отечества. Но что делать, если важная дата все ближе, а идей по-прежнему нет или все они кажутся не слишком подходящими? Первое и главное — не паниковать. Если есть задача, значит, непременно найдется и ее решение. Важно лишь выбрать оптимальный инструмент. В таком тонком деле, как покупка подарка, можно довериться сервису Flowwow с огромным многообразием уникальных предложений.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Как аппетит приходит во время еды, так и хорошие идеи возможных подарков возникают во время поиска. В специальном проекте «Рамблера» делимся лучшими вариантами, которые точно порадуют мужчин 23 февраля.

Бенто-торт

Чем бенто-торт отличается от обычного? Во-первых, размером: такие торты скорее напоминают большое пирожное и весят от 300 до 500 граммов. А во-вторых, смешной или трогательной надписью с обращением или пожеланием. Мода на такие тортики, как и другие милые вещи, пришла из Кореи и захватила буквально весь мир — Россия не стала исключением.

Flowwow

Мужской букет

Flowwow

Кстати, если мужчина увлечен цветоводством, а такое действительно встречается, ему наверняка понравятся цветы в горшках. Например, антуриум, который часто называют мужским счастьем, или суккулент в составе подарочного набора. В него также входят алтайский безалкогольный бальзам, полезный шоколад, камни для охлаждения напитков и парфюм для авто.

Мужской бокс

Часто бывает так, что подарочный набор становится ценным благодаря упаковке. Например, деревянная коробка в виде ящика для инструментов, наполненная тем, что любит мужчина.

Flowwow

Сейчас подарочные боксы стали настолько популярны, что составлять подарок самому необязательно — можно выбрать из стильных готовых вариантов. Например, мужской набор «Для тебя» наполнен фильтр-кофе в дрип-пакетах, орехами, крем-медом, шоколадом и обложкой для паспорта ручной работы — его можно заказать в Москве. Бокс с махровым полотенцем, мочалкой-рукавицей, расческой, галстуком-бабочкой, бритвенным станком и кусачками для ногтей есть в Москве. Набор с фитнес-браслетом, термосом, шоколадом, шампунем для волос и бороды и орехами доступна в Казани, а мужской бокс из сухофруктов — в Самаре.

Полезная вещь для дома

Его оценит и мужчина, и его женщина, если они живут вместе. Например, винный столик с менажницей, подставкой для бутылки и пары бокалов.

Flowwow

Съедобный презент

Не зря шутят, что еда – лучший подарок. Единственный минус – ее может не хватить на всю компанию, особенно если она большая!

Flowwow

Универсальный подарок

Такие подарки можно преподносить и папам, и братьям, и мужьям, и коллегам. Выбирайте то, что вам нравится и может пригодиться мужчине.

Flowwow

Например, шейвер для проработки контуров и бороды, термокружка, ежедневник-планер из искусственной замши или подарочный набор с портмоне и ремнем.

Как заказать

Flowwow позволяет выбрать подарки в более чем 1000 городах мира, а всего в сервисе представлено более десяти тысяч локальных брендов, причем база постоянно пополняется.

Действуйте по следующему плану:

Откройте сервис Flowwow через браузер или приложение. Выберите дату и время, когда нужно привезти подарок. Укажите город. Сделайте выбор — для этого есть и подборки с подарками. Оформите заказ. Получите подтверждение и фото подарка перед отправкой. После этого вы можете следить за передвижением курьера по карте. Ждите слова благодарности от получателя и радуйтесь вместе с ним!

Даже если вы не помните точно или вообще не знаете адрес человека, которому выбрали подарок, достаточно указать его номер телефона. Курьер сервиса свяжется с получателем и договорится, когда и куда можно привезти заказ.

Кстати, в приложении можно составлять собственные подборки подарков на все случаи жизни: на день рождения маме, на окончание школы брату, друзьям в честь годовщины свадьбы и так далее. Потом такие подборки пригодятся: сэкономят вам время и избавят от мук выбора.

А теперь спешите выбрать свой идеальный подарок — время еще есть!

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Рекламодатель: ООО «ФЛАУВАУ»