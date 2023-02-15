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15 февраля

Что подарить мужчине на 23 февраля

Партнерский материал

Сомнения в выборе подарка — последнее, что хочется испытывать накануне праздника, особенно Дня защитника Отечества. Но что делать, если важная дата все ближе, а идей по-прежнему нет или все они кажутся не слишком подходящими? Первое и главное — не паниковать. Если есть задача, значит, непременно найдется и ее решение. Важно лишь выбрать оптимальный инструмент. В таком тонком деле, как покупка подарка, можно довериться сервису Flowwow с огромным многообразием уникальных предложений.

Что подарить мужчине на 23 февраля
Фото: 123rf.com123rf.com

Как аппетит приходит во время еды, так и хорошие идеи возможных подарков возникают во время поиска. В специальном проекте «Рамблера» делимся лучшими вариантами, которые точно порадуют мужчин 23 февраля.

Бенто-торт

Чем бенто-торт отличается от обычного? Во-первых, размером: такие торты скорее напоминают большое пирожное и весят от 300 до 500 граммов. А во-вторых, смешной или трогательной надписью с обращением или пожеланием. Мода на такие тортики, как и другие милые вещи, пришла из Кореи и захватила буквально весь мир — Россия не стала исключением.

Flowwow

Выбирать нужно сердцем, а также смотреть, кто из производителей бенто-тортов находится в вашем городе. Например, в Краснодаре можно заказать бенто-торт с надписью «Лучший папа». В Москве можно найти торт с «Любимому папе», в Зеленодольске – бенто-торт с пожеланиями и декором в виде инструментов, а в Санкт-Петербурге – черный торт с ягодами для большой компании.

Мужской букет

Они поражают воображение огромным разнообразием, практически в каждом городе можно найти букет в необычном исполнении. Например, в Краснодаре – мужской букет с багетами, орехами, колбасками и сыром, в Новосибирске – с лангустинами, в Самаре – конечно же, с воблой, в Санкт-Петербурге – в виде бургера, в Казани – с перцем чили и клубникой.

Flowwow

Кстати, если мужчина увлечен цветоводством, а такое действительно встречается, ему наверняка понравятся цветы в горшках. Например, антуриум, который часто называют мужским счастьем, или суккулент в составе подарочного набора. В него также входят алтайский безалкогольный бальзам, полезный шоколад, камни для охлаждения напитков и парфюм для авто.

Мужской бокс

Часто бывает так, что подарочный набор становится ценным благодаря упаковке. Например, деревянная коробка в виде ящика для инструментов, наполненная тем, что любит мужчина.

Flowwow

Сейчас подарочные боксы стали настолько популярны, что составлять подарок самому необязательно — можно выбрать из стильных готовых вариантов. Например, мужской набор «Для тебя» наполнен фильтр-кофе в дрип-пакетах, орехами, крем-медом, шоколадом и обложкой для паспорта ручной работы — его можно заказать в Москве. Бокс с махровым полотенцем, мочалкой-рукавицей, расческой, галстуком-бабочкой, бритвенным станком и кусачками для ногтей есть в Москве. Набор с фитнес-браслетом, термосом, шоколадом, шампунем для волос и бороды и орехами доступна в Казани, а мужской бокс из сухофруктов — в Самаре.

Полезная вещь для дома

Его оценит и мужчина, и его женщина, если они живут вместе. Например, винный столик с менажницей, подставкой для бутылки и пары бокалов.

Flowwow

Набор из дубовой доски и двух подстаканников, чтобы мама не ругалась за хаотично расставленные по всему дому кружки. Картина «Море в раме» или сервировочное блюдо в виде бутылки вина в том же стиле.

Съедобный презент

Не зря шутят, что еда – лучший подарок. Единственный минус – ее может не хватить на всю компанию, особенно если она большая!

Flowwow

Выбор съедобных подарков огромен: например, набор из молочного шоколада в Санкт-Петербурге, клубника в шоколаде для папы или шоколадный набор в Новосибирске, набор из сыра, орехов и меда «Изобилие» в Челябинске, набор «География вкусов» с паштетом из лося, томленой медвежатиной с лесными грибами, фуагра, мясом дичи и конфетами, а также мужской презент с сырокопчеными колбасами из лося и медведя, тушеным мясом, паштетом и разными видами орехов в Москве.

Универсальный подарок

Такие подарки можно преподносить и папам, и братьям, и мужьям, и коллегам. Выбирайте то, что вам нравится и может пригодиться мужчине.

Flowwow

Например, шейвер для проработки контуров и бороды, термокружка, ежедневник-планер из искусственной замши или подарочный набор с портмоне и ремнем.

Как заказать

Flowwow позволяет выбрать подарки в более чем 1000 городах мира, а всего в сервисе представлено более десяти тысяч локальных брендов, причем база постоянно пополняется.

Действуйте по следующему плану:

  1. Откройте сервис Flowwow через браузер или приложение.
  2. Выберите дату и время, когда нужно привезти подарок.
  3. Укажите город.
  4. Сделайте выбор — для этого есть и подборки с подарками.
  5. Оформите заказ.
  6. Получите подтверждение и фото подарка перед отправкой.
  7. После этого вы можете следить за передвижением курьера по карте.
  8. Ждите слова благодарности от получателя и радуйтесь вместе с ним!

Даже если вы не помните точно или вообще не знаете адрес человека, которому выбрали подарок, достаточно указать его номер телефона. Курьер сервиса свяжется с получателем и договорится, когда и куда можно привезти заказ.

Кстати, в приложении можно составлять собственные подборки подарков на все случаи жизни: на день рождения маме, на окончание школы брату, друзьям в честь годовщины свадьбы и так далее. Потом такие подборки пригодятся: сэкономят вам время и избавят от мук выбора.

А теперь спешите выбрать свой идеальный подарок — время еще есть!

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Рекламодатель: ООО «ФЛАУВАУ»

г. Москва, пр-т Мира ул., д. 3, стр. 3, этаж мансарда, пом. 1, ОГРН 1207700263198

Любовь,
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