Что подарить мужчине на 23 февраля

Сомнения в выборе подарка — последнее, что хочется испытывать накануне праздника, особенно Дня защитника Отечества. Но что делать, если важная дата все ближе, а идей по-прежнему нет или все они кажутся не слишком подходящими? Первое и главное — не паниковать. Если есть задача, значит, непременно найдется и ее решение. Важно лишь выбрать оптимальный инструмент. В таком тонком деле, как покупка подарка, можно довериться сервису Flowwow с огромным многообразием уникальных предложений.
Как аппетит приходит во время еды, так и хорошие идеи возможных подарков возникают во время поиска. В специальном проекте «Рамблера» делимся лучшими вариантами, которые точно порадуют мужчин 23 февраля.
Чем бенто-торт отличается от обычного? Во-первых, размером: такие торты скорее напоминают большое пирожное и весят от 300 до 500 граммов. А во-вторых, смешной или трогательной надписью с обращением или пожеланием. Мода на такие тортики, как и другие милые вещи, пришла из Кореи и захватила буквально весь мир — Россия не стала исключением.
Выбирать нужно сердцем, а также смотреть, кто из производителей бенто-тортов находится в вашем городе. Например, в Краснодаре можно заказать бенто-торт с надписью «Лучший папа». В Москве можно найти торт с «Любимому папе», в Зеленодольске – бенто-торт с пожеланиями и декором в виде инструментов, а в Санкт-Петербурге – черный торт с ягодами для большой компании.
Они поражают воображение огромным разнообразием, практически в каждом городе можно найти букет в необычном исполнении. Например, в Краснодаре – мужской букет с багетами, орехами, колбасками и сыром, в Новосибирске – с лангустинами, в Самаре – конечно же, с воблой, в Санкт-Петербурге – в виде бургера, в Казани – с перцем чили и клубникой.
Кстати, если мужчина увлечен цветоводством, а такое действительно встречается, ему наверняка понравятся цветы в горшках. Например, антуриум, который часто называют мужским счастьем, или суккулент в составе подарочного набора. В него также входят алтайский безалкогольный бальзам, полезный шоколад, камни для охлаждения напитков и парфюм для авто.
Часто бывает так, что подарочный набор становится ценным благодаря упаковке. Например, деревянная коробка в виде ящика для инструментов, наполненная тем, что любит мужчина.
Сейчас подарочные боксы стали настолько популярны, что составлять подарок самому необязательно — можно выбрать из стильных готовых вариантов. Например, мужской набор «Для тебя» наполнен фильтр-кофе в дрип-пакетах, орехами, крем-медом, шоколадом и обложкой для паспорта ручной работы — его можно заказать в Москве. Бокс с махровым полотенцем, мочалкой-рукавицей, расческой, галстуком-бабочкой, бритвенным станком и кусачками для ногтей есть в Москве. Набор с фитнес-браслетом, термосом, шоколадом, шампунем для волос и бороды и орехами доступна в Казани, а мужской бокс из сухофруктов — в Самаре.
Его оценит и мужчина, и его женщина, если они живут вместе. Например, винный столик с менажницей, подставкой для бутылки и пары бокалов.
Набор из дубовой доски и двух подстаканников, чтобы мама не ругалась за хаотично расставленные по всему дому кружки. Картина «Море в раме» или сервировочное блюдо в виде бутылки вина в том же стиле.
Не зря шутят, что еда – лучший подарок. Единственный минус – ее может не хватить на всю компанию, особенно если она большая!
Выбор съедобных подарков огромен: например, набор из молочного шоколада в Санкт-Петербурге, клубника в шоколаде для папы или шоколадный набор в Новосибирске, набор из сыра, орехов и меда «Изобилие» в Челябинске, набор «География вкусов» с паштетом из лося, томленой медвежатиной с лесными грибами, фуагра, мясом дичи и конфетами, а также мужской презент с сырокопчеными колбасами из лося и медведя, тушеным мясом, паштетом и разными видами орехов в Москве.
Такие подарки можно преподносить и папам, и братьям, и мужьям, и коллегам. Выбирайте то, что вам нравится и может пригодиться мужчине.
Например, шейвер для проработки контуров и бороды, термокружка, ежедневник-планер из искусственной замши или подарочный набор с портмоне и ремнем.
Flowwow позволяет выбрать подарки в более чем 1000 городах мира, а всего в сервисе представлено более десяти тысяч локальных брендов, причем база постоянно пополняется.
Даже если вы не помните точно или вообще не знаете адрес человека, которому выбрали подарок, достаточно указать его номер телефона. Курьер сервиса свяжется с получателем и договорится, когда и куда можно привезти заказ.
Кстати, в приложении можно составлять собственные подборки подарков на все случаи жизни: на день рождения маме, на окончание школы брату, друзьям в честь годовщины свадьбы и так далее. Потом такие подборки пригодятся: сэкономят вам время и избавят от мук выбора.
А теперь спешите выбрать свой идеальный подарок — время еще есть!
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