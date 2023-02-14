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7 часов назад

Ани Лорак рассекретила нового возлюбленного в День святого Валентина

Газета.Ruиещё 1

Певица Ани Лорак рассекретила нового возлюбленного в День святого Валентина. Соответствующую публикацию она сделала в Instagram*. Ани Лорак представила поклонникам своего нового возлюбленного по имени Исаак Виджраку. Певица опубликовала фотографии, на которых предстала в его объятиях, и подписала снимки следующим образом: "Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду. Моя любовь". В социальных сетях Исаак Виджраку называет себя "целостным велнес-экспертом" и "создателем позитивной кармы", разделяющим концепцию "философии радости". Судя по информации в профиле мужчины, он живет на острове Ибица, где преподает йогу, продает талисманы и воспитывает маленького сына. С 2009 по 2019 год Ани Лорак состояла в браке с бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу. У бывших супругов есть 11-летняя дочь София. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Ани Лорак анонсировала выпуск нового альбома.

Ани Лорак рассекретила нового возлюбленного в День святого Валентина
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Любовь,Мурат Налчаджиоглу,
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