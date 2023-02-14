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58 минут назад

Математики вывели формулу знакомства с идеальным партнером

Ferra.ru

Как утверждает доктор Гихан Марасингха (Gihan Marasingha) из Университета Эксетера, вы можете повысить свои шансы на знакомство с идеальным партнёром после определённой части всех свиданий.

Математики вывели формулу знакомства с идеальным партнером
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалиста, чтобы получить самые высокие шансы выбрать лучшего партнёра, вам следует встречаться и отвергнуть первые 37% вашей группы поклонников.

Хитрость заключается в том, чтобы затем выбрать следующего наиболее привлекательного ухажёра из оставшихся 63%. Утверждается, что по статистике он, скорее всего, подойдёт вам.

Это, впрочем, согласуется с эмпирическим выводом о том, что не следует выбирать жениха из первого встречного.

Любовь,
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