Математики вывели формулу знакомства с идеальным партнером

Как утверждает доктор Гихан Марасингха (Gihan Marasingha) из Университета Эксетера, вы можете повысить свои шансы на знакомство с идеальным партнёром после определённой части всех свиданий.

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По словам специалиста, чтобы получить самые высокие шансы выбрать лучшего партнёра, вам следует встречаться и отвергнуть первые 37% вашей группы поклонников.

Хитрость заключается в том, чтобы затем выбрать следующего наиболее привлекательного ухажёра из оставшихся 63%. Утверждается, что по статистике он, скорее всего, подойдёт вам.