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1 час назад

4 позы в сексе, которыми стоит порадовать своего «защитника» в его праздник

WomanHit.ru

Один из лучших подарков, которые вы можете сделать своему мужчине без особых затрат — эротический. Естественно, с вашим участием. Мы посоветовались со знакомыми мужчинами, которые с трудом, но признались, какие позы сводят их с ума. Девушки, запоминайте и подготовьте все необходимое, чтобы праздничную ночь он запомнил надолго.

4 позы в сексе, которыми стоит порадовать своего «защитника»
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Ложись и расслабься

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Если ни вы, ни ваш партнер не являетесь поклонниками жесткого и страстного секса, стоит отдать предпочтение расслабленным позам вроде «ложки сзади». От мужчины в этой позе не потребуется особых энергетических затрат, при этом ему будут доступны все ваши эрогенные зоны. Вы ложитесь на живот, а мужчина ложится сверху на вашу спину. Вам стоит немного выгнуться для комфортной близости. Поза идеально подходит парам, в которых женщина испытывает неприятные ощущения от глубокого проникновения. Да и мужчина чувствует свою полную власть. Сами мужчины называют эту позу довольно часто, в том числе и наши «подопытные».

Doggy style

Неубиваемая классика, которая сводит с ума большинство мужчин. В этой позе мужчина берет полный контроль над процессом, и может дотянуться до всех ваших частей тела. Не каждая женщина позволяет своему мужчине подобное лишь потому, что мужчина может увлечься и женщина нередко получает повреждения, но такое происходит лишь в тех случаях, когда вы проигнорировали прелюдию. Хотите, что мужчина был на седьмом небе? Позвольте ему взять над вам верх в прямом смысле слова.

Лотос

Еще одна любимая мужская поза. Она позволяет заниматься любовью в любом темпе, что очень удобно, если вы любите эксперименты. Мужчине открывается прекрасный вид на ваше тело. Все просто — мужчина садится на кровать, чтобы был хороший упор. Женщина опускается сверху, обхватывая партнера ногами вокруг поясницы. Кстати, поза отлично подходит для интимной близости в ванне.

Встать, секс идет!

Наконец, мы добрались до позы для самых активных. Если физическая форма и настроение позволяют, попробуйте позу стоя. Вам понадобится лишь опора в виде стены или другой поверхности, главное, что эта поза прекрасно подходит в ситуации, когда до постели не добраться так быстро. Мужчина просто с ума сойдет, если вы предложите ему нечто подобное еще до того, как вы окажетесь дома. А что, в праздник вы оба можете позволить себе чуть больше хулиганства, главное, соблюдать осторожность и не нарушать общественный порядок.

Любовь,
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