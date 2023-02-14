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1 час назад

Названы способы сделать секс пожилых пар горячим

Lenta.ru

Пожилые пары должны пользоваться смазками и секс-игрушками, чтобы сделать свою интимную жизнь такой же комфортной и горячей, как в молодости. К этому в авторской колонке для Psychology Today призвал психолог Роберт Вайс.

Названы способы сделать секс пожилых пар горячим
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт отметил, что возрастные партнеры могут наслаждаться сексом, но для этого нужно приложить некоторые усилия.

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«После 50 лет у людей возникают психологические или физиологические проблемы, подавляющие желания, но с большинством из них можно справиться», — пояснил он.

По словам Вайса, либидо может снижаться из-за дисбаланса половых гормонов, эректильной дисфункции, сухости влагалища, болезней (например, диабета), изменения сексуальных предпочтений и даже из-за стеснения, которое вызывает постаревшее тело.

Психолог назвал несколько способов, позволяющих обойти все эти трудности. Например, в случае проблем с эрекцией на помощь придут препараты для лечения эректильной дисфункции. При этом стоит помнить, что у них есть противопоказания. В частности, подобные лекарства нельзя принимать людям с проблемами сердца и давления. Поэтому сначала нужно проконсультироваться с врачом.

Психолог добавил, что негативно влияют на потенцию болезни сердца и сахарный диабет, повреждающие нервы и кровеносные сосуды, в том числе и в половых органах. Поддерживать здоровье и, соответственно, потенцию можно с помощью спорта, здорового питания и лекарств. По его словам, возрастным парам лучше заниматься физическими упражнениями вместе, это поможет еще большему сближению.

Психолог обратил внимание, что с возрастом у мужчин и женщин могут меняться сексуальные предпочтения. Кому-то, как и прежде, требуется регулярная интимная близость, кому-то достаточно секса раз в месяц. Если партнеры расходятся в этом вопросе, им нужно откровенно обсудить его и прийти к общему решению.

«Сделать секс возрастных пар таким же приятным, как в молодости, помогут секс-игрушки, смазки и другие специальные приспособления для комфортной интимной близости, — отметил напоследок Вайс. — Также не стоит забывать про различные формы получения удовольствия — ласки, поцелуи, массажи и оральной стимуляции».

Ранее стала известна история женщины, чей муж ленился уделять время предварительным ласкам. Эксперт по отношениям порекомендовала проверить состояние его здоровья.

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