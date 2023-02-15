Названы фразы, которые разрушат любые отношения

Порой страсти между влюблёнными накаляются до такой степени, что они перестают стесняться в выражениях.

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Выпустить пар иногда правда бывает полезно, особенно если после этого сесть и поговорить конструктивно. Это только укрепляет отношения. А вот что точно их рушит, так это токсичные фразы.

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Клинический психолог Кортни С. Уоррен рассказала, какие слова способны уничтожить любой союз.

Подумайте, как часто вы принижаете свою вторую половинку фразой «Ты меня недостоин»? Такие слова больно бьют по самооценке человека, потому что ими вы сообщаете, что он хуже вас.

Сформулируйте мысль по-другому, например: «Мне кажется, что мы очень разные, мне трудно это принять».

Если вам не понравилось что-то в поведении или поступке партнёра, не стоит говорить ему: «Ты жалкий». Это сводит всё ваше отношение к нему до одного отрицательного качества, а ведь в каждом из нас множество граней. Лучше донесите до второй половинки, что именно вам не понравилось в поведении и почему.

Пример настоящего газлайтинга в отношениях — фраза «Тебе лечиться пора». Этими словами вы искажаете реальность и пытаетесь заставить партнёра сомневаться в себе. Обойдитесь без манипуляций — выскажите конструктивно, что конкретно вам не нравится в поведении человека.

Если вы обиделись на партнёра, а на его настойчивые расспросы холодно говорите: «Отстань. Со мной всё в порядке», это пассивная агрессия. Если вы правда не готовы разговаривать прямо сейчас, честно скажите об этом. Пытаясь игнорировать проблемы, вы только затягиваете конфликт.

Не стоит говорить партнёру «Я тебя ненавижу», даже в пылу самой жаркой ссоры. Эта фраза, сказанная всего один раз, может заставить человека сомневаться в вашей любви к нему, даже если в итоге вы помиритесь. Если вы очень злы на вторую половинку, скажите лучше: «Сейчас мне трудно находиться рядом с тобой».

Сильно подрывает доверие угроза «Я от тебя уйду». Если вы постоянно будете говорить о своём желании сбежать, партнёр потеряет всякую уверенность в стабильности ваших отношений. Всегда лучше сказать, что хотите взять время, чтобы подумать, и пообещать вернуться к разговору позже.