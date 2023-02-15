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39 минут назад

Изнывающему от ревности парню дали совет

Lenta.ru

25-летняя девушка может и должна общаться с друзьями-мужчинами, несмотря на наличие бойфренда, заявила эксперт по отношениям Колин Нолан. Ее слова приводит издание Mirror.

Изнывающему от ревности парню дали совет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Нолан дала совет изнывающему от ревности парню, который полгода встречается с девушкой своей мечты. Он рассказал, что всегда настороже, так как его избранница невероятно красива. «У нас отличный секс, мы всегда хорошо проводим время. Но у меня такое чувство, что она мне изменяет. Я видел, что ей звонит другой мужчина. Она назвала его просто другом, который поддерживает ее и скучает по ней», — пояснил он. Ревнивец добавил, что избранница назвала его параноиком.

«Вы неуверенный в себе человек. Совершенно нормально иметь друзей-парней, особенно когда тебе всего 25 лет. Если у вас нет подруг, это не значит, что у нее не должно быть приятелей-парней. Вам нужно быть осторожным, ваше поведение может оттолкнуть ее от вас», — дала совет Нолан.

Эксперт по отношениям добавила, что у многих пропадет желание отвечать абоненту, если он звонит не переставая. «Я не из тех, кто отвечает на звонки. Я могу переписываться весь день, но меня тошнит от разговоров», — призналась она.

Нолан посоветовала ревнивцу расслабиться, сосредоточиться на получении удовольствия от общения, а дальше смотреть, куда заведут отношения. «И начните верить в себя. Она же с вами не просто так», — подвела итог эксперт.

Ранее Колин Нолан дала совет девушке, чей партнер сгорает от ревности из-за ее секса с другим. Эксперт по отношениям посоветовала состоящим в свободных отношениях партнерам обсудить свое будущее.

Любовь,Колин Нолан,
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